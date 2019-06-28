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03:34 (мск), источник: RNS

PR-директор Алибасова опроверг свои слова о спектакле

Слова PR-директора Бари Алибасова были вырваны журналистами из контекста, в разговоре имелся в виду философский смысл высказывания о «спектакле», сообщил RNS PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Источник: РИА "Новости"

«Эти слова были вырваны из контекста, заголовок был манипуляцией. Меня спросили, не являются ли последние новости о Бари Алибасове неким спектаклем, и я ответил, что в философском смысле происходящее, действительно, похоже на спектакль, но он не постановочный», — сообщил Горжанкин RNS.

Если мыслить буквально, конечно, это не спектакль! Просто журналисты хотят сенсаций: разговор был достаточно большой, и журналисты вырвали из контекста короткое довольно высказывание.

Ранее журналист «Вечерней Москвы» в ходе интервью спросил Горжанкина, не является ли история участием Алибасова, заявлением об отравлении, поисками кота Чучи, появлением мошенника, лишением наследства сына и т. д. шоу, рекламной кампанией.

«Мы правда действовали по законам драматургии. '"Подпитывать'' СМИ надо постоянно. Пресс-секретарь обязан в любое время быть на связи с журналистами, понимать, что им нужно, и давать то, что они хотят», — ответил Горжанкин.

Как написала газета, PR-директор Алибасова сказал, что «спектакль» нужен для поддержания популярности.
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Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Склифосовского после того, как вечером 4 июня по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». У продюсера диагностировали ожоги дыхательных путей и желудка, а также максимальную, четвертую степень ожога пищевода.

После выписки Алибасова из больницы двое врачей в интервью газете «Комсомольская правда» заявили, что целый ряд несоответствий указывает на инсценировку отравления продюсера. Горжанкин тогда опроверг заявления врачей, анонсировав публикацию доказательств наличия ожогов пищевода у Алибасова.

Также Горжанкин сообщал о конфликте Алибасова с его бывшим диетологом Марият Мухиной, которая раскритиковала неправильное, с ее точки зрения, лечение продюсера после отравления. В ответ Алибасов обвинил ее в том, что она якобы «пичкала» его психотропными вещеставми.

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