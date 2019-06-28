03:34 (мск), источник: RNS
PR-директор Алибасова опроверг свои слова о спектакле
Слова
«Эти слова были вырваны из контекста, заголовок был манипуляцией. Меня спросили, не являются ли последние новости о Бари Алибасове неким спектаклем, и я ответил, что в философском смысле происходящее, действительно, похоже на спектакль, но он не постановочный», — сообщил Горжанкин RNS.
Если мыслить буквально, конечно, это не спектакль! Просто журналисты хотят сенсаций: разговор был достаточно большой, и журналисты вырвали из контекста короткое довольно высказывание.
Ранее журналист «Вечерней Москвы» в ходе интервью спросил Горжанкина, не является ли история участием Алибасова, заявлением об отравлении, поисками кота Чучи, появлением мошенника, лишением наследства сына
«Мы правда действовали по законам драматургии. '"Подпитывать'' СМИ надо постоянно.
Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Склифосовского после того, как вечером 4 июня по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». У продюсера диагностировали ожоги дыхательных путей и желудка, а также максимальную, четвертую степень ожога пищевода.
После выписки Алибасова из больницы двое врачей в интервью газете «Комсомольская правда» заявили, что целый ряд несоответствий указывает на инсценировку отравления продюсера. Горжанкин тогда опроверг заявления врачей, анонсировав публикацию доказательств наличия ожогов пищевода у Алибасова.
Также Горжанкин сообщал о конфликте Алибасова с его бывшим диетологом Марият Мухиной, которая раскритиковала неправильное, с ее точки зрения, лечение продюсера после отравления. В ответ Алибасов обвинил ее в том, что она якобы «пичкала» его психотропными вещеставми.