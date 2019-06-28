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02:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст прокомментировал идею РПЦ законодательно закрепить статус эмбриона

В Министерстве юстиции России отреагировали на инициативу Русской православной церкви (РПЦ) законодательно закрепить право эмбриона на жизнь с момента зачатия, сообщило RNS. По мнению ведомства, вопрос требует общественного обсуждения и тщательной проработки.

«Право эмбриона на жизнь и развитие нормативно не закреплено… Вопрос закрепления за эмбрионом человека права на жизнь и развитие требует тщательной проработки, а также общественного обсуждения, в том числе в части соотнесения его с правом женщины на охрану здоровья и иными ее правами», — прокомментировали идею РПЦ в Минюсте.

Накануне, 26 июня, РПЦ опубликовала проект документа о защите жизни с момента зачатия: с точки зрения церкви, эмбрион является «развивающимся человеческим существом» и обладает правом на неприкосновенность. «Аборт — это всегда произвольное лишение жизни человеческого существа, то есть убийство», говорится в документе проекта, подготовленного для «общества и в адрес законодателя» и разосланного в епархии для получения отзывов.

Позже РПЦ уточнила свою позицию, заявив, что выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

С 2016 года Московский патриархат ведет публичную кампанию за законодательный запрет абортов и уже предлагал вывести их из системы ОМС.

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