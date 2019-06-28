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12:24 (мск), источник: РИА Новости

«Ликование» выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видео

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Поведение выпущенных в Охотское море косаток из «китовой тюрьмы» на опубликованном в сети видео говорит о том, что они ликуют, а синхронность движений указывает на отсутствие проблем с мышцами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Источник: РИА "Новости"

В четверг ВНИРО сообщил, что в Охотское море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками. Косатки уже прошли 100 километров в сторону Шантарских островов, где их выловили, сообщали во ВНИРО.

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В Instagram-аккаунте freerussianwhales было опубликовано снятое с воздуха видео. На нем видно, как две косатки активно плавают рядом друг с другом, бурлят воду, ныряют и всплывают. Экологи заявили, что это признаки стресса, а у одного из животных одеревенение мышц — миопатия после транспортировки.

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«Ученые считают, что это ликование. Они двигались синхронно, и это видно на видео. Они вздымались вверх, кружились. При миопатии они были бы скованы, и таких движений, отметим, синхронных, совершить явно не смогли бы», — сказал Смородов.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.

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