Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЗИС-110: крутой проект нового российского авто
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
10 самых полезных комнатных растений
В Москве простились с Аллой Покровской
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Легенды и факты о первом банкоматеЗнаете ли вы, откуда вообще взялась эта "денежная машина"?
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Формы русской модели едва не порвали купальник - фото
Бёдра модели в белье вызвали бурное обсуждение
6 причин, почему ты не любишь праздновать свой день рождения
9 секретов стиля 54-летней Моники Беллуччи
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
«Где, где? В Караганде!»: как выглядит город из крылатой фразы?
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Аномальная жара охватила Европу
11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам официально запретили держать дома хищников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями. Документы опубликованы на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

Постановление запрещает содержать и использовать животных, представляющих опасность для их владельцев, например крупных хищных или ядовитых, сказано в пояснительной записке. Запрет также распространяется на животных, привычная среда обитания которых отличается от возможных условий содержания в неволе, что может плохо повлиять на их здоровье или привести к гибели.

В список вошли несколько видов змей (например, кобры и мамбы), ящерицы (комодский варан, ядозуб), крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные (скорпионы, все виды тарантулов). Под запрет попали также некоторые млекопитающие — медведи, волки, тигры, львы и гиены.

Туда же вошли парнокопытные и непарнокопытные, кроме домашней лошади и быков в одомашненном состоянии. Среди птиц оказались пингвины, киви, соколы и некоторые страусы. В списке также оказались китообразные и некоторые рыбы (скаты, акулы, окуни, угри).

Новость
Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак

Если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно останется у владельца до наступления естественной смерти. Запрет также не распространяется на их содержание в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и океанариумах. Документ также предусматривает «особые случаи», разрешающие содержание животных из списка. Владелец должен уведомить Росприродназдор о каждом таком случае.

Постановление разрешает содержать в неволе животных из списка, которые пострадали или травмированы, и не могут в данный момент находиться в естественной среде. Можно также содержать пострадавших животных до передачи в приюты, питомники или специальные организации по реабилитации, а также в зоопарки, цирки и дельфинарии. Для этого надо уведомить Росприроднадзор в течение трех дней с момента принятия животных на временное содержание. Заводчикам также можно содержать запрещенных списком животных для «сохранения генетического фонда объектов животного мира». Им также надо направить уведомление в Росприроднадзор в течение трех дней.

Законопроект о запрете содержания опасных животных в домах и квартирах внесли в Госдуму в мае 2018 года. В пояснительной записке авторы законопроекта утверждали, что им известно «о многочисленных хищниках, живущих в обычных городских многоэтажках (львы, тигры, крокодилы, пумы, леопарды), медведях, волках и лисах, содержащихся на дачных участках», а также случаи, когда животные убегали и становились угрозой для окружающих.

Читайте также

 Россиянка оказалась двойником Дженнифер Лопес. Фото
Зеленский по-русски обратился к Путину
В Белом доме рассказали подробности переговоров Путина и Трампа
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Порошенко заявил о начале признания российского Крыма Европой
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Усманов пожертвовал 600 миллионов рублей клубу РПЛ
Мэй призвала Россию «изменить свое поведение»
Задержан член совета директоров «Рольфа»
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
15 суперскидок на AliExpress Только лучшие продавцы и отзывы.
Кино
В Москве простились с Аллой Покровской Актриса, режиссер и педагог ушла из жизни в возрасте 81 года
Авто
В России вступает в силу новое наказание для пьяных водителей Новая редакция Уголовного кодекса, серьезно осложняющая жизнь нарушителям ПДД, начинает действовать с 28 июня
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 338
Мой муж - алкоголик 264
Как найти свое призвание, если интересов много? 212
По Москве-реке 211
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь