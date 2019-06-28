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11:38 (мск), источник: N + 1

У побережья Кипра нашли затонувшее древнеримское судно с грузом амфор

Это первое нетронутое римское кораблекрушение, найденное на острове.

Источник: Department of Antiquities, Republic of Cyprus
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У южного побережья Кипра найдено затонувшее древнеримское судно, перевозившее амфоры, сообщается в пресс-релизе Департамента древностей Кипра. Это первое кораблекрушение римского периода, которое не было потревожено до того, как его нашли археологи.

Кипр находится в стратегическом месте: владея им можно контролировать морские пути Восточного Средиземноморья. Поэтому с древности остров все время переходил из рук в руки. Его завоевывали ассирийцы, египтяне, персы. Греки основали здесь несколько колоний, которые со временем превратились в города-государства. Когда Александр Македонский начал создавать империю, кипрские цари стали его союзниками и предоставили свой флот. После его смерти остров попал под власть династии Птолемеев, а в 58 году до нашей эры римляне лишили власти последнего царя и превратили Кипр в одну из провинций. Остров находился под властью римлян до 395 года, после чего стал частью Восточной Римской или Византийской империи.

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В Римской империи Кипр был одним из крупных поставщиков оливкового масла. На острове находили много маслодавильных прессов, причем не только в сельской местности, где они могли использоваться для личного хозяйства, но и в крупных городах на побережье. В египетской Александрии находили сделанные на Кипре амфоры для транспортировки масла. Возможно, кипрское оливковое масло везли в Сирию и даже на Сицилию.

Недавно дайверы-волонтеры из Археологического исследовательского центра Кипрского университета обнаружили у юго-восточного побережья острова, у поселка Протарас, остатки римского кораблекрушения. Это были останки судна, которое везло груз амфор, по всей видимости, с Сирии и Сицилии.

Как сообщается в пресс-релизе, это первое не потревоженное древнеримское судно, останки которого обнаружены у берегов Кипра.

Самое известное кораблекрушение у берегов Кипра произошло в IV веке до нашей эры. У города Кирения на северном побережье острова, затонуло греческое торговое судно. Нашли его в 1965 году, но ни груза, ни монет, которые должны были храниться у капитана, и которыми он расплачивался за товар, на дне уже не было. Поэтому археологи пришли к выводу, что их опередили грабители. Остатки другого кораблекрушения нашли у южного побережья острова. Здесь тоже затонуло древнегреческое торговое судно, которое шло с грузом амфор с острова Хиос, который находится рядом с Анатолийским полуостровом.

Екатерина Русакова

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