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У побережья Кипра нашли затонувшее древнеримское судно с грузом амфор
Это первое нетронутое римское кораблекрушение, найденное на острове.
У южного побережья Кипра найдено затонувшее древнеримское судно, перевозившее амфоры, сообщается в
Кипр находится в стратегическом месте: владея им можно контролировать морские пути Восточного Средиземноморья. Поэтому с древности остров все время переходил из рук в руки. Его завоевывали ассирийцы, египтяне, персы. Греки основали здесь несколько колоний, которые со временем превратились в
В Римской империи Кипр был одним из крупных поставщиков оливкового масла. На острове находили много маслодавильных прессов, причем не только в сельской местности, где они могли использоваться для личного хозяйства, но и в крупных городах на побережье. В египетской Александрии находили сделанные на Кипре амфоры для транспортировки масла. Возможно, кипрское оливковое масло везли в Сирию и даже на Сицилию.
Недавно
Самое известное кораблекрушение у берегов Кипра произошло в IV веке до нашей эры. У города Кирения на северном побережье острова, затонуло греческое торговое судно. Нашли его в 1965 году, но ни груза, ни монет, которые должны были храниться у капитана, и которыми он расплачивался за товар, на дне уже не было. Поэтому археологи пришли к выводу, что их опередили грабители. Остатки другого кораблекрушения нашли у южного побережья острова. Здесь тоже затонуло древнегреческое торговое судно, которое шло с грузом амфор с острова Хиос, который находится рядом с Анатолийским полуостровом.
Екатерина Русакова