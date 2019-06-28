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12:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Почву с места захоронения царской семьи заново проверят из-за конспирологов

Эксперты проведут повторную экспертизу почвы на Коптяковской дороге в Екатеринбурге, где в 1989 году нашли останки убитых членов царской семьи Романовых. Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин, передает в пятницу, 28 июня, «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Конспирологи считают, что на Коптяковской дороге было болото и торфяники и, по их мнению, в таких условиях ДНК не могла сохраниться, пояснил Коровин. Почвоведческая экспертиза нужна, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие торфяников. «Стоит сказать, что в тех двух местах, где были обнаружены мощи Романовых и их приближенных, никогда не было болота, необходимого для образования торфяников», — добавил руководитель фонда.

Фоторепортаж
150 лет со дня рождения Николая II

Пробы земли взяли эксперты Следственного комитета по просьбе Московской патриархии, заявил Коровин. В свердловском управлении СК отказались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

В 2018 году экспертиза подтвердила принадлежность семье Николая II останков, найденных под Екатеринбургом. Родственные связи выявили у 7 из 11 обнаруженных останков — мать, отец, четыре дочери и сын. Та же экспертиза установила биологическое родство императора Александра III и погибшего человека, идентифицированного как Николай II — они являются родственниками на уровне отец-сын.

Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м РПЦ причислила членов царской семьи к лику святых.

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