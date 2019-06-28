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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека (видео)

Конструкция исчезла всего за восемь секунд.

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В итальянской Генуе с помощью взрывчатки были снесены опорные колонны и пролеты моста Моранди, который частично обрушился 14 августа 2018 года. Тогда в результате трагедии погибли 43 человека.

В целях безопасности полиция перекрыла дороги в радиусе 300 метров, а из близлежащих домов были эвакуированы тысячи людей. Сообщается, что вернуться на места они смогут к вечеру, когда специалисты подтвердят безопасность этого района.

Оставшиеся конструкции моста было решено снести с помощью взрывчатки, которую разместили на опорах и дорожном полотне. За несколько минут до взрыва прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что вокруг моста были размещены баки с водой, включены системы полива, а на местах работали пожарные со шлангами, чтобы снизить количество пыли после взрыва.

Напомним, что мост Моранди длиной в 1,2 километра был введен в эксплуатацию в 1967 году. За все эти годы на нем не раз проводились ремонтные работы, последние из которых прошли в 2016 году. Однако 14 августа 2018 года на мосту обрушилось почти 200 метров дорожного полотна с находящимися на нем автомобилями.

Екатерина Гура

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