15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайский пианист провалился на музыкальном конкурсе, но стал героем соцсетей
Он явно оставит свой след в истории мемов.
В конце июня в Большом зале Московской консерватории прошел Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского для академических музыкантов.
В этом году в нем приняли участие инструменталисты из России, США, Канады, Италии, Японии и Китая. Именно представитель последней страны и прославился на конкурсе, но вовсе не
20-летний Ань Тяньсю выступал вместе с оркестром имени Е. Ф. Светланова. По программе он должен был сыграть «Первый фортепианный концерт Петра Чайковского», а затем продолжить «Рапсодией на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Но
Камеры запечатлели выражение лица китайского музыканта и те эмоции, что за доли секунды испытал Тяньсю. Но музыкант сумел справиться с переживаниями и подстроился под оркестр.
К сожалению, ошибку заметили и судьи, они предложили Тяньсю сыграть все заново, но он отказался.
Как оказалось, сотрудник оркестра им. Е. Ф. Светланова просто перепутал ноты, когда раскладывал их к выступлению. После инцидента его на время отстранили от работы.
Екатерина Гура