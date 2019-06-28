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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайский пианист провалился на музыкальном конкурсе, но стал героем соцсетей

Он явно оставит свой след в истории мемов.

В конце июня в Большом зале Московской консерватории прошел Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского для академических музыкантов.

В этом году в нем приняли участие инструменталисты из России, США, Канады, Италии, Японии и Китая. Именно представитель последней страны и прославился на конкурсе, но вовсе не из-за виртуозного исполнения музыкального произведения, а из-за случайной ошибки.

20-летний Ань Тяньсю выступал вместе с оркестром имени Е. Ф. Светланова. По программе он должен был сыграть «Первый фортепианный концерт Петра Чайковского», а затем продолжить «Рапсодией на тему Паганини» Сергея Рахманинова. Но что-то пошло не так, и оркестр начал играть последнее произведение, в то время как пианист принялся исполнять Чайковского по плану.

Во время загрузки произошла ошибка.

Камеры запечатлели выражение лица китайского музыканта и те эмоции, что за доли секунды испытал Тяньсю. Но музыкант сумел справиться с переживаниями и подстроился под оркестр.

К сожалению, ошибку заметили и судьи, они предложили Тяньсю сыграть все заново, но он отказался.

Как оказалось, сотрудник оркестра им. Е. Ф. Светланова просто перепутал ноты, когда раскладывал их к выступлению. После инцидента его на время отстранили от работы.

Екатерина Гура

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