Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, сколько стоил бы бензин без налогов
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Худшие мамы в мире животных (фото)
Историк рассказал, какую судьбу гитлеровцы готовили людям из СССР
Почему люди больше не хотят покупать квартиры в ипотеку
В Генуе взорвали печально известный мост Моранди (фото, видео)Конструкция исчезла всего за восемь секунд
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Формы русской модели едва не порвали купальник - фото
Бёдра модели в белье вызвали бурное обсуждение
51-летняя Валерия показала шикарный пресс
Сколько стоит желтое платье 34-летней Екатерины Вилковой
Это не усталость: вы просто выгорели
9 вредных блюд, которые все любят
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
17:09 (мск), источник: Вести.Ru

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом. Глава российского государства и раньше был замечен со специальной кружкой, сохраняющей тепло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава российского государства и раньше был замечен со специальной кружкой, сохраняющей тепло. Во время ужина в честь лидеров стран G20 президент также был с белым термостаканом.

Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин из этого термоса постоянно пьет чай.

На ужине в Осаке после тоста лидера Японии Синдзо Абэ президент России чокнулся термосом с бокалом главы США Дональда Трампа. У последнего, судя по внешнему виду емкости, в стакане была кола. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Трамп обожает эту газировку. Некоторые даже утверждали, что у президента США в Овальном кабинете Белого дома вовсе имеется специальная кнопка, нажимая на которую он может вызвать официанта с любимым напитком. Дональд Трамп, в свою очередь, не отрицал свое пристрастие к газировке и бургерам, но утверждал, что по большей части питается правильно.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
 Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"
Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу
Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Во Франции побит абсолютный температурный рекорд
Приехавший в Россию за сексом британец стал объектом насмешек
На британской свалке в ржавом сейфе нашли 25 тысяч долларов
«Ликование» выпущенных из «тюрьмы» косаток попало на видео
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Безруков отправился на съемки вместе с женой и детьми Актер поделился семейным фото с подписчиками в инстаграме
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих Делимся ее новыми историями о жизни с тройней, а также лайфхаками, как отвадить прохожих от непрошеных комментариев
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь