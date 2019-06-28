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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Настоящая «Рапунцель» из Индии не стригла свои волосы более 30 лет

На расчесывание она тратит целых 15 минут.

35-летняя Балвиндер Каур из Индии может похвастаться одними из самых длинных волос в мире. Последний раз она стригла свои локоны, когда была еще маленькой девочкой, и вот уже более 30 лет Каур бережно их отращивает, обрезая только секущиеся кончики.

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На расчесывание такой копны волос у девушки уходит около 15 минут. Моет голову она дважды в неделю, и эта процедура занимает примерно 30−40 минут.

Кроме того, Балвиндер массирует волосы смесью из миндаля, кокоса и оливкового масла два раза в неделю, пьет витамины и придерживается специальной диеты с высоким содержанием белка и овощей.

По словам индианки, длинные волосы помогли ей найти мужа и сейчас он помогает ей поддерживать их здоровье и красоту.

Екатерина Гура

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