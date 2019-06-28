18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Настоящая «Рапунцель» из Индии не стригла свои волосы более 30 лет
На расчесывание она тратит целых 15 минут.
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На расчесывание она тратит целых 15 минут.
35-летняя Балвиндер Каур из Индии может похвастаться одними из самых длинных волос в мире. Последний раз она стригла свои локоны, когда была еще маленькой девочкой, и вот уже более 30 лет Каур бережно их отращивает, обрезая только секущиеся кончики.
На расчесывание такой копны волос у девушки уходит около 15 минут. Моет голову она дважды в неделю, и эта процедура занимает примерно 30−40 минут.
По словам индианки, длинные волосы помогли ей найти мужа и сейчас он помогает ей поддерживать их здоровье и красоту.
Екатерина Гура