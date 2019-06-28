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19:42 (мск), источник: Популярная механика

Копия картины Рубенса оказалась оригиналом

Хранящаяся в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI—XVII вв. Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб», на самом деле может быть подлинником.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Валерия Карпова.

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Полотно было передано в Ирбит из Эрмитажа в 1976 году. С тех пор оно хранится в музее. В 2016—2017 годах проводилась реставрация этой работы, и возникли предположения, что это может быть оригинал, а не копия.

«У нас пока нет письменного заключения из Эрмитажа — только устное (подтверждение). Мы будем готовить презентацию (картины), в августе-сентябре она состоится. Будем готовить целую книжку со всеми данными, со всеми сведениями о реставрации, исследованиях», — сказал Карпов в ответ на вопрос, действительно ли картина является подлинной.

Несколько лет назад в Ирбитском музее уже была найдена подлинная картина Рубенса — «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которая также ранее считалась копией. Это полотно также прибыло в Ирбитский музей из Эрмитажа в 1976 году. С 1931 года картина хранилась в Эрмитаже как копия с оригинала Рубенса.

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