19:42 (мск), источник: Популярная механика
Копия картины Рубенса оказалась оригиналом
Хранящаяся в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Валерия Карпова.
Полотно было передано в Ирбит из Эрмитажа в 1976 году. С тех пор оно хранится в музее. В 2016—2017 годах проводилась реставрация этой работы, и возникли предположения, что это может быть оригинал, а не копия.
«У нас пока нет письменного заключения из Эрмитажа — только устное (подтверждение). Мы будем готовить презентацию (картины), в
Несколько лет назад в Ирбитском музее уже была найдена подлинная картина Рубенса — «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которая также ранее считалась копией. Это полотно также прибыло в Ирбитский музей из Эрмитажа в 1976 году. С 1931 года картина хранилась в Эрмитаже как копия с оригинала Рубенса.