Взявший у Путина интервью журналист дал характеристику президенту России

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — описал российского лидера Барбер.
Журналист отметил, что пожалел о том, что перебил Путина, когда тот отвечал на один из вопросов. По выражению Барбера, прервав президента, она фактически бросил ему вызов. «Глядя сквозь меня, он сказал: “Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо”», — вспомнил интервьюер.
Этот инцидент, по его словам, не повлиял на атмосферу. «На самом деле это интервью было очень дружелюбным», — заключил он.
Путин дал интервью Financial Times накануне саммита G20 в Осаке. Президент ответил на вопросы о войне в Сирии и отравлении Скрипалей, прокомментировал вопрос о своем преемнике, заявил, что в России нет олигархов и что идеи либерализма в мире потерпели крах.