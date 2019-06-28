Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Школьники тайно ремонтировали чужую Audi, а потом ее угнали
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
В Генуе взорвали печально известный мост Моранди (фото, видео)Конструкция исчезла всего за восемь секунд
Доктор Мясников рассказал, от чего снова трясло Меркель
«Любовь сносит крышу»: Поргина о «новом» муже
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих
«Неприятно смотреть»: Орбакайте раскритиковали за новое видео дочки
51-летняя Валерия показала шикарный пресс
Сколько стоит желтое платье 34-летней Екатерины Вилковой
Это не усталость: вы просто выгорели
Как спастись от борщевика: инструкция
Где живут студенты московских вузов: фото
Назван самый агрессивный город России
Фоторепортажи
10Аномальная жара охватила Европу
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Взявший у Путина интервью журналист дал характеристику президенту России

Редактор британского издания Financial Times Лайонел Барбер, взявший интервью у президента России Владимира Путина, назвал его непростым собеседником. В разговоре с радиостанцией LBC он отметил, что Путин «уклончивый и подкалывающий».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — описал российского лидера Барбер.

Журналист отметил, что пожалел о том, что перебил Путина, когда тот отвечал на один из вопросов. По выражению Барбера, прервав президента, она фактически бросил ему вызов. «Глядя сквозь меня, он сказал: “Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо”», — вспомнил интервьюер.

Этот инцидент, по его словам, не повлиял на атмосферу. «На самом деле это интервью было очень дружелюбным», — заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Путин дал интервью Financial Times накануне саммита G20 в Осаке. Президент ответил на вопросы о войне в Сирии и отравлении Скрипалей, прокомментировал вопрос о своем преемнике, заявил, что в России нет олигархов и что идеи либерализма в мире потерпели крах.

Читайте также

 Россиянка оказалась двойником Дженнифер Лопес. Фото
Путин рассказал о своем преемнике
Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Что происходит с Ангелой Меркель: версии немецкой прессы
«Северный поток-2» отказался от основного маршрута через Данию
Сибирские реки вышли из берегов: затоплена трасса и тысячи домов
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Россияне назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Безруков отправился на съемки вместе с женой и детьми Актер поделился семейным фото с подписчиками в инстаграме
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих Делимся ее новыми историями о жизни с тройней, а также лайфхаками, как отвадить прохожих от непрошеных комментариев
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь