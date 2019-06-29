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00:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту

Советская эстетика сегодня в моде — и речь не только о сталинском «большом стиле».

Модернистские постройки, которыми лет 20 назад разве что детей не пугали, сейчас собирают тысячи лайков в блогах фотографов — и российских, и зарубежных. Но есть и более тонкие ценители, умеющие видеть прекрасное в не самых очевидных вещах. Например, в старых стенах, оклеенных советскими обоями.

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Да, это может звучать странно, но у итальянцев Елены Амабили и Алессандро Калвареси действительно получается видеть прекрасное в обломках материальной культуры давно ушедшей эпохи.

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Все началось пять лет назад с путешествия по Прибалтике — Елена и Алессандро посетили латвийский город-призрак Ирбене.

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Основной идеей этой поездки было окунуться в атмосферу города, из которого ушла жизнь.

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Но в процессе поездки цель скорректировалась — внутреннее убранство разрушающихся хрущевок так поразило путешественников, что они решили сконцентрироваться именно на стенах.

С тех пор Амабили и Калвареси путешествуют по городам Восточного блока в поисках старой заброшенной типовой застройки советского периода.

«Разрушенное, заброшенное, прогнившее и покинутое», — так описывают сами фотографы объект своих исследований.

И, надо признаться, они действительно снимают именно это, но так, что на выходе получается продукт, который порадует любого эстета.

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В фотографиях Елены и Алессандро чего только нет — и грусть, и тоска по ушедшей жизни, утверждавшей себя в заданных условиях — за железным занавесом — и с помощью таких материальных предметов, какие были доступны.

И некий саспенс — кто его знает, что именно может поджидать человека в заброшенном доме, когда-то оклеенном такими веселенькими обоями.

Амабили и Калвареси называют свой фотопроект исследованием о мире, которого больше нет.

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Основными «моделями» проекта выступают старые военные базы, отели и санатории, а зачастую — и обычные квартиры в пустующих домах.

Иногда попасть внутрь оказывается несложно, но чаще двери закрыты, и чтобы сделать снимок, фотографам приходится проникать в помещения через окно или балкон.

Елена и Алессандро методично объезжают страны, входившие в Восточный блок, в поисках новых кадров.

Они уже побывали в Польше, Чехии, Болгарии, Румынии, Латвии, Литве, Эстонии, Молдове, Армении Грузии, Киргизии, Казахстане и на Украине.

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И, конечно, в России — к нам фотографы сделали уже несколько вылазок и планируют приезжать еще.

Много кадров снято в бывшей Восточной Германии. И это понятно — там, «за Стеной», на землях, которые 41 год назывались ГДР, по сей день хватает заброшенной советской застройки.

Фотографы признаются, что их особенно сильно впечатлила Абхазия — видимо, сказалось сочетание тропического буйства красок и советской эстетики полуразрушенных зданий: такое порадует любого индустриального туриста.

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