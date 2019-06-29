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20:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Определена самая сексуальная нация в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, какие национальности туристы считают самыми сексуальными. Рейтинг топ-50 опубликован на официальном сайте сервиса.

Источник: РИА "Новости"

Для этого специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову сексуальные, чтобы они интерпретировали его сами.

Выяснилось, что самыми сексуальными считаются жители Украины.

«Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей», — прокомментировали администраторы сервиса.

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На втором месте оказались датчане. В качестве примера специалисты Big Seven Travel привели датскую фотомодель и актрису Бригитту Нельсен и датского актера Вигго Мортенсена, наиболее известного по кинотрилогии «Властелин Колец».

За украинцами и датчанами последовали филиппинцы. «Кажется, самые известные филиппинцы — это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин», — отметили сотрудники Big Seven Travel.

В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии. Россияне оказались на 33-ем месте.

В мае пользователи сайта знакомств BeautifulPeople выбрали страны с самыми «некрасивыми» жителями. Решение о допуске нового кандидата в число участников сайта принимают уже зарегистрированные пользователи на основе его внешности. Сейчас на сайте 8,5 миллиона недопущенных кандидатов, лидеры в этой группе — британцы. За ними последовали индийцы, россияне и филиппинцы.

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