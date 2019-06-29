20:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Определена самая сексуальная нация в мире
Аналитический
Для этого специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову сексуальные, чтобы они интерпретировали его сами.
«Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей», — прокомментировали администраторы сервиса.
На втором месте оказались датчане. В качестве примера специалисты Big Seven Travel привели датскую фотомодель и актрису Бригитту Нельсен и датского актера Вигго Мортенсена, наиболее известного по кинотрилогии «Властелин Колец».
За украинцами и датчанами последовали филиппинцы. «Кажется, самые известные филиппинцы — это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин», — отметили сотрудники Big Seven Travel.
В мае пользователи сайта знакомств BeautifulPeople выбрали страны с самыми «некрасивыми» жителями. Решение о допуске нового кандидата в число участников сайта принимают уже зарегистрированные пользователи на основе его внешности. Сейчас на сайте 8,5 миллиона недопущенных кандидатов, лидеры в этой группе — британцы. За ними последовали индийцы, россияне и филиппинцы.