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15:54 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые нашли способ борьбы с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что кофе активизирует защитные механизмы организма, которые могут стать ключом к борьбе с ожирением и диабетом.

Источник: Reuters

Как сообщает портал Medical Xpress, этот напиток оказывает стимулирующий эффект на так называемый коричневый жир или коричневую жировую ткань. В отличие от белого жира, который является результатом хранения избыточных калорий, ее основная функция заключается в выработке тепла тела путем сжигания калорий.

«Коричневый жир действует не так как другие жиры в вашем теле и производит тепло, сжигая сахар и жир, часто в ответ на простуду. Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также сжигание лишних калорий помогает снизить вес. Однако до сих пор никто не находил приемлемого способа стимулировать его активность у людей», — говорит профессор Майкл Симондс из медицинского факультета Университета Ноттингема.

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Ученые отмечают что их первое исследование, проведение на людях, показало, что «нечто вроде чашки кофе» может оказывать прямое влияние на функции коричневого жира.

«Полученные результаты очень важны, так как ожирение является серьезной проблемой для здоровья общества. У нас растет эпидемия диабета, и коричневый жир потенциально может стать частью решения этой проблемы ", — считают эксперты.

Во время работы ученые использовали специальную тепловизионную технику, чтобы проследить воздействие кофе на коричневый жир.

Исследователи выяснили, что эта жировая ткань в основном находится в области шеи, а употребление кофе вызывает нагревание коричневого жира. Теперь ученые намерены выяснить, воздействует ли на коричневый жир кофеин или другой компонент, содержащийся в кофе. После того, как это станет известно наверняка, можно будет использовать выявленное вещество для контроля веса или для предотвращения диабета.

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