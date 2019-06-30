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07:55 (мск), источник: Российская газета

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей

Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Российской газеты»).

Источник: РИА "Новости"

В среднем за прошлый год россиянин должен был заплатить 17 тысяч 936 рублей, что на 5,3 процента выше, чем в 2017 году.

Больше других на услуги ЖКХ в России потратился среднестатистический житель Магаданской области — 42 тысячи 132 рубля в год или 3511 рублей в месяц. Далее следуют Камчатский край (41 тысяча 41 рубль в год или 3420 — в месяц), Мурманская область (36 тысяч 32 рубля в год или 3003 рубля в месяц), Чукотский автономный округ (33 тысячи или 2774) и Московская область (31 тысяча 288 или 2607).

В целом по России насчитывается 30 регионов, где платеж, начисленный за услуги ЖКХ, в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей.
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Минимальные суммы за услуги ЖКХ в 2018 году коммунальщики предъявили жителям Дагестана (5487 рублей в год или 457 рублей в месяц с человека), Республики Тыва (5740 или 478) и Ингушетии (5852 или 488). Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного жителя составил 7,67 раза.

«Минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет, — отмечает председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. — Верхняя часть рейтинга регионов с наиболее высокими платежами на душу населения также выглядит вполне ожидаемо: в первой десятке представлены главным образом удаленные от основных промышленных регионов северные и дальневосточные территории, зачастую с суровым климатом и малой плотностью населения. Инфраструктура ЖКХ разбросана по большой территории и, как следствие, огромные затраты на ее содержание и функционирование ложатся на небольшое количество потребителей, которые из-за климатических условий вынуждены потреблять услуг, например, отопления и электроэнергии, больше, чем жители других, более компактных и благоприятных в плане климата территорий».

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