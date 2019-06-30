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09:24 (мск), источник: Российская газета

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей. Например, в обязательном порядке требовать от работника включить в отпуск выходные дни.

Источник: РИА "Новости"

Этот вопрос решается только по соглашению сторон и в рамках трудового договора, пояснили «Российской газете» в Роструде.

В службе напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений. А директора и воспитатели детских садов уходят в отпуск на 42 календарных дня.

При этом, как сказано в Трудовом кодексе, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.

Но необходимо помнить, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
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Если работодатель все же решит сам разделить отпуск своего работника на части, то он нарушит Трудовой кодекс. За такое самоуправство грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — до 50 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения возможна дисквалификация должностного лица.

Кстати, работодатель также не имеет права не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на вредных и опасных производствах. А мужа, жена которого находится в отпуске по беременности и родом, должны отпускать в очередной отпуск в любое удобное время.

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