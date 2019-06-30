Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Грузии сделали новое заявление об отношениях с Россией
МЧС предупреждает о надвигающейся мощнейшей грозе
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Москвичи массово задумались о переезде
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Сообщение в телефоне лишило туристку въезда в США на десять лет
Завещание Сталина: кто должен был стать преемником
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Худшие мамы в мире животных (фото)
У москвички опека изъяла приемных детей после жалобы из детсада
«Я в ярости»: реакция на новый бренд нижнего белья
«Потрясающе»: иностранец о простом русском блюде
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Уральский полицейский шантажем добивался интима от подчиненных
Состояние очень опасное: врач о приступе Меркель
Фоторепортажи
9В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание
10В Японии начался саммит G20
08:10 (мск), источник: РИА Новости

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости. Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта «Дасин» полностью завершилось в Пекине, сообщили в воскресенье власти города.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее рассказал РИА Новости руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, «Дасин» — это не только аэропорт, но и крупнейший в Китае транспортный хаб, в строительство которого вложено порядка в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).

Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде «золотого феникса» площадью в 1 миллион квадратных метров запланировано на 30 сентября — в канун 70-летия образования КНР, проект находится под личным вниманием председателя КНР Си Цзиньпина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аэропорт «Дасин» расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт «Шоуду», являющийся одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров. Первый камень в основание аэропорта был заложен 26 декабря 2014 года, а строительство началось 15 марта 2016 года.

Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.

«Дасин» позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и «самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире». По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано «для максимальной эффективности и удобства пассажиров».

Во время загрузки произошла ошибка.

«К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый — для внутренних рейсов, второй — для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий — для внутренних», — пояснил собеседник агентства.

Крыша аэропорта уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям.

В разработке дизайна крыши аэропорта участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Аэропорт уже установил и другой рекорд — это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.

 «Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси
Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной
Трамп впервые встретился с Ким Чен Ыном на территории КНДР
В Роструде уточнили порядок ухода в отпуск
Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов
Определена самая сексуальная нация в мире
Торговцы и полицейские рассказали о жизни Черкизовского рынка
Мигранты из Украины столкнулись с проблемами в Европе
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Летняя печаль: 30 фильмов, чтобы хорошенько погрустить в дождь Даже солнечным летом бывают дождливые дни, когда безудержные комедии и нескончаемый экшен надоедают — самое время, чтобы погрустить и посмотреть настоящее кино
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Выпускной 2019 508
Подарок мужу на юбилей. 141
Ребенок 4 года ничего не хочет есть 99
Что такое счастье? 86
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь