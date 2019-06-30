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10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Аляске стали заниматься йогой в компании оленей (фото)

Желающих много.

Йогой в компании кошек, собак и даже коз уже никого не удивишь, решили хозяева ранчо в Фэрбенксе на Аляске. Поэтому они предложили всем желающим групповые занятия в компании оленей, которых сами же и разводят.

Сеанс йоги проходит в загоне для оленей и длится час. В это время животные свободно бродят или лежат рядом на травке.

На ранчо Running Reindeer уверены, что это первая в мире йога с оленями. Занятия обещают проводить в течение всего лета.

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Анна Лысенко

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