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11:08 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или «околосмертный опыт» от англ. near-death experiences). Результаты работы международной группы были представлены в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии, передает Medicalxpress.

В исследовании приняли участие добровольцы из 35 стран, которых привлекли через онлайн-платформу краудсорсинга.

Сообщается, что околосмертные переживания были зафиксированы как у людей, которым не угрожала смертельная опасность (хотя они были уверены в обратном), так и у тех, кто попадал в действительно опасную для жизни ситуацию.

Например, в автомобильную аварию, или испытал сердечный приступ.

Как рассказали добровольцы, состояние, которое им казалось предсмертным, было связано с искаженным восприятием времени. Это отметили 87% людей. Еще 65% ощутили исключительную скорость мышления, 63% рассказали о резком обострении чувств. Не менее 53% вспомнили об ощущении нахождения вне своего тела.

При этом 73% людей заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными. А 27% добровольцев опыт понравился.

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