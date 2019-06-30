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13:56 (мск), источник: Ведомости

Миллиардер Гапонцев договорился о мировом соглашении с властями США

Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США договорились заключить мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад». Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных судебной системы США.

Источник: РИА "Новости"

Условия мирового соглашения в документе не приводятся, они должны быть согласованы в течение трех недель. «Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения», — говорится в базе данных.

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Министерство финансов США в январе прошлого года опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в который включило российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В список попали 96 бизнесменов, в том числе и Гапонцев.

Также в доклад были включены 114 высокопоставленных российских политиков. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

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Гапонцев оспорил в суде включение его в «кремлевский доклад». Он подал иск в федеральный суд округа Колумбия против минфина США и его руководителя Стивена Мнучина.

Основатель IPG Photonics занимает 54-е место в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил состояние Гапонцева в $1,8 млрд. Кроме того, в сентябре прошлого года семья миллиардера заняла третье место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. Состояние Валентина Гапонцева и его сына Дениса, частного инвестора, было оценено в $3,14 млрд. В 2017 г. их в рейтинге не было.

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