Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поблагодарил за убийство сына: исход перестрелки у дома Кадырова
Украинка рассказала как ей живется в Крыму после 2014 года
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
В Москве простились с Аллой Покровской
Почему люди больше не хотят покупать квартиры в ипотеку
Нидерланды обвиняют трех россиян и украинца в крушении «боинга» По мнению Совместной следственной группы, они несут ответственность за убийство людей
Сообщение в телефоне лишило туристку въезда в США на десять лет
Завещание Сталина: кто должен был стать преемником
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Худшие мамы в мире животных (фото)
У москвички опека изъяла приемных детей после жалобы из детсада
Секреты подтянутого тела от телеведущей и модели Вики Одинцовой
Универсальные украшения для любого образа: три русских бренда
Звезда Уральских пельменей не надела бельё под платье - фото
Истребитель США сгорел после встречи с Су-27
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
11Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
19:00 (мск), источник: Известия

Депутат предложил заменить в школах «Архипелаг ГУЛАГ» на религиозные тексты

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин поддержал инициативу главы Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, который предложил включить в школьный курс по литературе религиозные тексты.

Источник: РИА "Новости"

Депутат отметил, что программа по литературе у российских старшеклассников и без того большая, однако им было бы полезно знакомиться с классическими произведениями религиозной литературы для общего развития.

«Надо понять, за счет каких других произведений можно было бы это сделать. Не за счет классики, сто процентов», — сказал Смолин в интервью радиостанции «Говорит Москва» 30 июня.

По его словам, сейчас в школьной программе есть несколько произведений, которые без вреда можно исключить из школьной программы.

«Например, “Архипелаг ГУЛАГ” дает довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным», — отметил парламентарий.

Накануне митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» предложил восполнять нехватку «нравственной составляющей» у молодых людей изучением религиозной литературы. По его словам, отсутствие в школьном курсе по литературе таких текстов — это большое упущение.

«Если наши школьники изучают “Слово о полку Игореве”, “Легенду о Гильгамеше”, то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» — сказал он.

«Архипелаг ГУЛАГ» — это художественно-историческое произведение писателя Александра Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 год. Книга впервые была опубликована в Париже в декабре 1973 года, ее сюжет основан на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключенных и личном опыте автора.

 Тронуться можно: «Игра престолов» в свете гуманитарного знания
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
Песков: у Путина и Мэй был жесткий разговор о деле Скрипалей
UFC вздрогнул: Нганну победил вторую легенду подряд
В Роструде уточнили порядок ухода в отпуск
Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Миллиарды в трубу: где в России не хотят работать
В Ираке нашли дворец, которому 3400 лет (фото)
Определена самая сексуальная нация в мире
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Летняя печаль: 30 фильмов, чтобы хорошенько погрустить в дождь Даже солнечным летом бывают дождливые дни, когда безудержные комедии и нескончаемый экшен надоедают — самое время, чтобы погрустить и посмотреть настоящее кино
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих Делимся ее новыми историями о жизни с тройней, а также лайфхаками, как отвадить прохожих от непрошеных комментариев
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь