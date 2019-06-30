Депутат предложил заменить в школах «Архипелаг ГУЛАГ» на религиозные тексты

Депутат отметил, что программа по литературе у российских старшеклассников и без того большая, однако им было бы полезно знакомиться с классическими произведениями религиозной литературы для общего развития.
«Надо понять, за счет каких других произведений можно было бы это сделать. Не за счет классики, сто процентов», — сказал Смолин в интервью радиостанции «Говорит Москва» 30 июня.
По его словам, сейчас в школьной программе есть несколько произведений, которые без вреда можно исключить из школьной программы.
«Например, “Архипелаг ГУЛАГ” дает довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным», — отметил парламентарий.
Накануне митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» предложил восполнять нехватку «нравственной составляющей» у молодых людей изучением религиозной литературы. По его словам, отсутствие в школьном курсе по литературе таких текстов — это большое упущение.
«Если наши школьники изучают “Слово о полку Игореве”, “Легенду о Гильгамеше”, то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?» — сказал он.
«Архипелаг ГУЛАГ» — это художественно-историческое произведение писателя Александра Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 год. Книга впервые была опубликована в Париже в декабре 1973 года, ее сюжет основан на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключенных и личном опыте автора.