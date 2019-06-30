Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего подверглась критике со стороны соотечественников.
«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала Катамадзе.
Певица также заявила, что солидарна с требованием протестующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии, пишет «Газета.ру».
20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста из-за того, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство ряда политических партий.
Позже в центре Тбилиси были совершены нападения на отель российской делегации и на российских журналистов. Также оппозиция начала штурм здания парламента с требованием отставки спикера. Москва из-за опасной ситуации прекратила авиасообщение с республикой с 8 июля.
Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Из-за действий полиции теперь участники требуют отставки главы МВД Грузии.
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