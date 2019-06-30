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19:46 (мск), источник: Известия

Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», после чего подверглась критике со стороны соотечественников.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала Катамадзе.

Певица также заявила, что солидарна с требованием протестующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии, пишет «Газета.ру».

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20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста из-за того, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство ряда политических партий.

Позже в центре Тбилиси были совершены нападения на отель российской делегации и на российских журналистов. Также оппозиция начала штурм здания парламента с требованием отставки спикера. Москва из-за опасной ситуации прекратила авиасообщение с республикой с 8 июля.

Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Из-за действий полиции теперь участники требуют отставки главы МВД Грузии.

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Нино Катамадзе. Портрет
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