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04:05 (мск), источник: Газета.Ру

Компания Маска SpaceX потеряла три спутника

Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета. Руководители миссии склонны не драматизировать ситуацию.

Три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь, сообщает Buisness Insider. Вышедшие из строя аппараты являются частью проекта Starlink, перед которым поставлена задача по созданию глобальной сети передачи высокоскоростного интернета. По словам представителя компании, по крайней мере три спутника «больше не работают» и «будут со временем сведены с орбиты».

Ожидается, что сломавшиеся аппараты упадут на Землю в течение года из-за их относительно низкой орбиты в 440 км над поверхностью планеты.

Сам Маск пока никак не прокомментировал первую серьезную неудачу проекта. Последняя запись в его твиттере датирована 29 июня и касалась «Теслы». Молчат и аккаунты SpaceX в соцсетях.

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Сама компания при этом не сильно обеспокоена последними неудачами. Там, очевидно, всеми силами пытаются показать, что ничего страшного на самом деле не произошло. Как подчеркнули в SpaceX, изначально не ожидалось, что спутники начнут идеально работать, поскольку миссия имеет экспериментальный характер.

«Здесь много новых технологий, поэтому не исключаю, что некоторые спутники могут не работать», — говорил Илон Маск еще в середине мая.

Помимо трех вышедших из строя объектов еще два спутника SpaceX планирует целенаправленно сбить, используя ионные двигатели. Это должно продемонстрировать способность компании предотвращать превращение останков завершившего работу устройства в космический мусор.

Еще 45 спутников вышли на конечную орбиту. Остальные заданной цели пока не достигли.

В прошлую пятницу компания направила письмо в Федеральную комиссию по связи, выдавшую SpaceX разрешение на развертывание проекта Starlink. В послании говорилось о том, что компания успешно связывается со своими спутниками через станции на Земле.

23 мая текущего года Маск вывел в космос первую серию спутников. Бизнесмен планирует создание орбитальной группировки, которая сможет поставлять услуги интернета в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью. В будущем эта группировка спутников должна составить 12 тыс. аппаратов, однако в ходе первой фазы развертывания на околоземную орбиту будет выведено 400 спутников.

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Старт ракеты Falcon 9 состоялся с 40-й площадки космодрома в Канаверале. Спустя примерно один час все спутники были успешно выведены на орбиту.

Каждый аппарат имеет массу 227 кг. В состав спутника входят антенна с высокой пропускной способностью и одна солнечная батарея для питания.

Для полной автономности на орбите каждый спутник снабжен своим двигателем Холла, рабочим телом в котором выступает газ криптон. Эти двигатели позволят спутникам поддерживать свою орбиту, положение на ней, а главное — самим сходить с орбиты по завершении миссии.

Запуск объектов пришлось несколько раз переносить по разным причинам. Плановому началу реализации замысла мешали то сильные ветры в верхних слоях атмосферы, то необходимость технической проверки устройств. Перед одним из несостоявшихся пусков в процессе общения с журналистами Маск приоткрыл планы своей компании.

По его словам, Starlink призван собирать средства для реализации более грандиозных проектов по освоению Марса.

Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falсon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B.

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Ранее SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Ученые между тем бьют тревогу по поводу того, что «поезд» спутников Маска может помешать наблюдению за космическим пространством. Например, в ходе запуска первых 60 спутников их излучение оказалось намного более ярким, нежели предполагалось. По мнению ученых, отражаемый аппаратами свет может испортить «картинку» неба при длительной экспозиции.

Кроме того, радиоастрономы опасаются, что частоты, на которых работают спутники, могут пересекаться с частотами, используемыми для исследования удаленных объектов в космосе. SpaceX и ведущие астрономические группы сообщали о проводимой совместной работе для поиска решений, сглаживающих любые потенциальные воздействия на космическую науку.

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