06:26 (мск), источник: Известия
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить имея удаленную работу. Об этом 1 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.
В опросе принимали участие около тысячи человек. Выяснилось, что 20% участников выбрали Италию. Следом с показателем в 17% идет Испания, а на третьей строчке расположился Таиланд, за который проголосовали 10%.
Россияне объяснили, что эти страны привлекают их своим климатом, морем и постоянным наличием фруктов и овощей.
Экспертов удивило, что на четвертом месте в рейтинге расположилась Россия, за которую проголосовали 5% участников. Свой ответ они аргументировали тем, что в России жизнь гораздо дешевле, чем в Европе.
Также 5% проголосовало и за США. Людям нравятся Штаты
Также некоторые хотели бы удаленно работать из Бразилии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Португалии, Вьетнама, Кипра, Марокко, Бали, Индии и Германии.
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