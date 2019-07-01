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06:26 (мск), источник: Известия

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить имея удаленную работу. Об этом 1 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

В опросе принимали участие около тысячи человек. Выяснилось, что 20% участников выбрали Италию. Следом с показателем в 17% идет Испания, а на третьей строчке расположился Таиланд, за который проголосовали 10%.

Россияне объяснили, что эти страны привлекают их своим климатом, морем и постоянным наличием фруктов и овощей.

Кроме того, проголосовавшие за Таиланд отметили, что в этой стране весьма дешевое жилье, всегда тепло, а местные жители всегда доброжелательны.
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Экспертов удивило, что на четвертом месте в рейтинге расположилась Россия, за которую проголосовали 5% участников. Свой ответ они аргументировали тем, что в России жизнь гораздо дешевле, чем в Европе.

Также 5% проголосовало и за США. Людям нравятся Штаты из-за качественной медицины, разнообразия продуктов питания и качества дорог.

Также некоторые хотели бы удаленно работать из Бразилии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Португалии, Вьетнама, Кипра, Марокко, Бали, Индии и Германии.

30 июня Роструд дал рекомендации, как правильно уйти в отпуск и не нарушить законодательство.

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