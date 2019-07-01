10:26 (мск), источник: РИА Новости
Ученые выяснили, когда люди впервые попробовали алкоголь
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Долгое время считалось, что люди пристрастились к спиртному всего
Результаты новых исследований позволяют говорить, что знакомство с зеленым змием произошло намного раньше. Скорее всего, наши предки распробовали его десять миллионов лет назад.
В 2016 году в одной из лабораторий Дартмутского колледжа в
Более того, когда спиртосодержащий сок заканчивался, руконожки тщательно проверяли контейнеры в надежде найти еще хотя бы капельку вожделенной жидкости. При этом независимо от количества выпитого алкоголя никаких признаков опьянения — дезориентации в пространстве или проблем с координацией — у подопытных не наблюдалось. А значит, любовь к спиртному — довольно древнее эволюционное приобретение, сделали вывод ученые.
По мнению авторов работы, несмотря на негативное влияние спирта на организм, алкоголь — отличный источник калорий для приматов, отличающихся быстрым метаболизмом. Животные не могли не натыкаться на забродившие фрукты и пробовали их. Те особи, чья пищеварительная система эффективно разлагала алкоголь, получали преимущество. Особенно в условиях постоянного недостатка калорий, ведь много энергии из листьев, стеблей и фруктов не извлечь.
Данные американских исследователей вполне согласуются с теорией эволюционной природы алкоголизма у человека. Тяга к крепким напиткам могла возникнуть еще у древних гоминид или даже раньше. Ведь любители забродивших фруктов есть практически среди всех обезьян. Обычно склонность к алкоголю сопровождается особым вариантом гена ADH4, отвечающим за производство ферментов, без которых организм не справился бы с этиловым спиртом.
Но, как выяснили генетики из колледжа
Расположив этих животных в порядке их появления в процессе эволюции, исследователи вычислили наиболее вероятного первого «алкоголика» на планете. Это общий предок человека, шимпанзе и горилл, живший около десяти миллионов лет назад. Благодаря одной случайной мутации его организм научился в сорок раз эффективнее усваивать этанол.
Примерно в это время древние гоминиды как раз переходили к наземному образу жизни. Среднемиоценовое похолодание заставило их спуститься с деревьев и питаться опавшими плодами, среди которых встречались и забродившие. В условиях недостатка пищи у особей, умевших переваривать такую еду, было больше шансов выжить.
Теорию алкогольной мутации в результате питания забродившими плодами подтверждает пример южноамериканских индейцев. Они медленно пьянеют и редко страдают алкоголизмом. Ученые связывают это с тем, что еще в начале ХХ века некоторые из этих народностей жили за счет собирательства. Чаще всего им попадались опавшие перезрелые фрукты. Поэтому скорость расщепления этилового спирта в их организмах невысокая. Побочный продукт переработки алкоголя — ацетальдегид накапливается медленно, но зато довольно быстро обезвреживается и выводится из организма. Как раз ацетальдегид вызывает похмелье и неприятные ощущения, когда человек слишком много принял на грудь.
Жители Восточной Азии тоже не склонны к алкоголизму, но по другой причине. Благодаря генетическим особенностям они быстро перерабатывают этиловый спирт в ядовитый ацетальдегид. А вот скорость второго этапа — обезвреживания токсина — у них, наоборот, низкая. Им физически трудно выпить много горячительного. По данным американских ученых, те, чей организм быстрее превращает алкоголь в ацетальдегид, на двадцать процентов меньше употребляют спиртного, чем все остальные.
В Японии и Китае таких трезвенников от природы почти семьдесят процентов, а вот в России геном, помогающим меньше пить, обладает лишь каждый десятый. Зато ДНК россиян позволяет долго не пьянеть.
Что касается алкогольной зависимости, то за ее развитие отвечают не только гены, связанные с процессами переработки этилового спирта, но и те, что определяют работу мозга, считает международная команда ученых.
Среди них ген ADH1B, регулирующий метаболизм алкоголя, PDE4B, чья активность играет решающую роль в некоторых психических расстройствах, и DRD2, обеспечивающий функционирование дофаминергического рецептора D2. Последний играет важную роль в системе внутреннего подкрепления мозга.