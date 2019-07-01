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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, когда люди впервые попробовали алкоголь

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Долгое время считалось, что люди пристрастились к спиртному всего восемь-десять тысяч лет назад. К этому историческому периоду относятся найденные археологами сосуды с выявленными в них следами алкоголя.

Источник: Aquilatin/СС0

Результаты новых исследований позволяют говорить, что знакомство с зеленым змием произошло намного раньше. Скорее всего, наши предки распробовали его десять миллионов лет назад.

Руконожки пристрастились к спиртному

В 2016 году в одной из лабораторий Дартмутского колледжа в Нью-Гемпшире (США) ученые поили двух мадагаскарских руконожек и одного медленного лори нектаром равеналы — растения, чьими плодами эти приматы питаются в дикой природе. Напитки были трех видов: с низким (один процент), средним (три процента) и высоким (пять процентов) содержанием алкоголя. После того как животным дали распробовать каждый сок, они откровенно стали предпочитать самый алкогольный вариант. Этот нектар употреблялся чаще и в больших количествах.

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Более того, когда спиртосодержащий сок заканчивался, руконожки тщательно проверяли контейнеры в надежде найти еще хотя бы капельку вожделенной жидкости. При этом независимо от количества выпитого алкоголя никаких признаков опьянения — дезориентации в пространстве или проблем с координацией — у подопытных не наблюдалось. А значит, любовь к спиртному — довольно древнее эволюционное приобретение, сделали вывод ученые.

По мнению авторов работы, несмотря на негативное влияние спирта на организм, алкоголь — отличный источник калорий для приматов, отличающихся быстрым метаболизмом. Животные не могли не натыкаться на забродившие фрукты и пробовали их. Те особи, чья пищеварительная система эффективно разлагала алкоголь, получали преимущество. Особенно в условиях постоянного недостатка калорий, ведь много энергии из листьев, стеблей и фруктов не извлечь.

Алкоголь спустил обезьян на землю

Данные американских исследователей вполне согласуются с теорией эволюционной природы алкоголизма у человека. Тяга к крепким напиткам могла возникнуть еще у древних гоминид или даже раньше. Ведь любители забродивших фруктов есть практически среди всех обезьян. Обычно склонность к алкоголю сопровождается особым вариантом гена ADH4, отвечающим за производство ферментов, без которых организм не справился бы с этиловым спиртом.

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Но, как выяснили генетики из колледжа Санта-Фе и Университета Индианы (США), не у всех приматов этот ген работает одинаково. Например, у лемуров и бабуинов фермент, за синтез которого отвечает ADH4, значительно слабее человеческого. Всего же толерантные к алкоголю гены ученые определили у 17 видов приматов.

Расположив этих животных в порядке их появления в процессе эволюции, исследователи вычислили наиболее вероятного первого «алкоголика» на планете. Это общий предок человека, шимпанзе и горилл, живший около десяти миллионов лет назад. Благодаря одной случайной мутации его организм научился в сорок раз эффективнее усваивать этанол.

Примерно в это время древние гоминиды как раз переходили к наземному образу жизни. Среднемиоценовое похолодание заставило их спуститься с деревьев и питаться опавшими плодами, среди которых встречались и забродившие. В условиях недостатка пищи у особей, умевших переваривать такую еду, было больше шансов выжить.

Кстати, поэтому малые дозы этилового спирта (не выше трех-четырех процентов) могут быть полезны для здоровья. Именно столько алкоголя в перезрелых тропических фруктах.

Гены алкоголизма

Теорию алкогольной мутации в результате питания забродившими плодами подтверждает пример южноамериканских индейцев. Они медленно пьянеют и редко страдают алкоголизмом. Ученые связывают это с тем, что еще в начале ХХ века некоторые из этих народностей жили за счет собирательства. Чаще всего им попадались опавшие перезрелые фрукты. Поэтому скорость расщепления этилового спирта в их организмах невысокая. Побочный продукт переработки алкоголя — ацетальдегид накапливается медленно, но зато довольно быстро обезвреживается и выводится из организма. Как раз ацетальдегид вызывает похмелье и неприятные ощущения, когда человек слишком много принял на грудь.

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Жители Восточной Азии тоже не склонны к алкоголизму, но по другой причине. Благодаря генетическим особенностям они быстро перерабатывают этиловый спирт в ядовитый ацетальдегид. А вот скорость второго этапа — обезвреживания токсина — у них, наоборот, низкая. Им физически трудно выпить много горячительного. По данным американских ученых, те, чей организм быстрее превращает алкоголь в ацетальдегид, на двадцать процентов меньше употребляют спиртного, чем все остальные.

В Японии и Китае таких трезвенников от природы почти семьдесят процентов, а вот в России геном, помогающим меньше пить, обладает лишь каждый десятый. Зато ДНК россиян позволяет долго не пьянеть.

Что касается алкогольной зависимости, то за ее развитие отвечают не только гены, связанные с процессами переработки этилового спирта, но и те, что определяют работу мозга, считает международная команда ученых.

Изучив ДНК свыше миллиона человек, они выяснили, что на тягу к спиртному влияют 566 генетических вариантов.

Среди них ген ADH1B, регулирующий метаболизм алкоголя, PDE4B, чья активность играет решающую роль в некоторых психических расстройствах, и DRD2, обеспечивающий функционирование дофаминергического рецептора D2. Последний играет важную роль в системе внутреннего подкрепления мозга.

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