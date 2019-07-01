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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина, живущая в США, становятся жертвами своего собственного или чужого алкоголизма.

Источник: Gregor Buir/CC0

Это говорит о серьезной недооценке последствий злоупотребления спиртным, пишут ученые в Journal of Studies on Alcohol & Drugs.

Пьющие мужчины угрожают не только самим себе, но и своей семье и другим окружающим. Свобода употреблять алкоголь должна быть сбалансирована тем, что его потенциальные жертвы будут защищены от убийств, насилия, изнасилований и отсутствия заботы о детях.
Тимоти Ниами
Медицинский центр Бостона (США)

По текущей статистике ВОЗ, алкоголь и связанные с ним медицинские, социальные и психологические проблемы каждый год ведут к гибели примерно 3,3 миллиона человек, что делает спиртное одной из главных причин смерти на планете. Только в США на его долю приходится около трети смертей, связанных с ДТП, и около 16% аварий на дорогах.

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Более того, в последние годы биологи и медики находят все больше свидетельств того, что длительный прием алкоголя не только ведет к циррозу печени и нарушениям в работе мозга, но и к другим крайне тяжелым последствиям.

К примеру, два года назад ученые обнаружили, что злоупотребление спиртным повышает шансы развития сразу семи видов рака и ведет к целому ряду проблем с работой легких из-за связанных с ним нарушений в круговороте оксида азота в организме. Вдобавок, эксперты ООН недавно показали, что любые дозы алкоголя оказались вредными для здоровья человека.

Томас Гринфилд (Thomas Greenfield) из Института изучения общественного здравоохранения в Эмеривилле (США) и его коллеги провели первую детальную оценку того, как алкоголь и связанные с ним проблемы влияют не только на состояние и жизнь самих пьющих людей, но всего общества в целом.

Для этого ученые провели два крупных социальных опроса, в рамках которых они изучили то, как появление одного или нескольких алкоголиков в семье, на работе или просто по соседству повлияло на жизнь почти десяти тысяч жителей США.

Эти опросы показали, что масштабы косвенных последствий от злоупотребления алкоголя серьезно недооценивались.

В общей сложности, они затрагивают жизни примерно 50 миллионов мужчин и женщин, проживающих сейчас на территории США, причем зачастую дело не ограничивается угрозами, оскорблениями или порчей общественного или совместного имущества.

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Чаще всего жертвами алкоголиков становятся молодые люди, чей возраст не превышает 25 лет, а также супруги и родственницы сильно пьющих алкоголиков. Как отмечают ученые, вероятность стать их жертвой увеличивалась в несколько раз, если сам пострадавший выпивал больше 4−5 порций спиртного в неделю (для мужчин) или в месяц (для женщин).

Что интересно, женщины чаще сообщали о домашнем насилии, связанном с злоупотреблением спиртным, а также о финансовых проблемах, которые порождало подобное увлечение, а мужчины чаще становились жертвами пьяных незнакомцев. Сильнее всего от побоев страдали сильно пьющие женщины, а также люди без образования.

Все это, как считают авторы статьи, говорит о том, что у алкоголизма есть серьезные косвенные эффекты, сопоставимые по силе действия с вторичным курением. Ученые предлагают приравнять их и ввести ограничения по продаже спиртного или более суровые наказания за противоправные действия в состоянии опьянения для того, чтобы защитить остальных людей от действий любителей выпивки.

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