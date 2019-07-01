11:57 (мск), источник: Авто Mail.ru
Новые реалии — штраф за превышение скорости на 1 км/ч
Власти Финляндии приняли решение радикально ужесточить наказание для нарушителей ПДД.
С 1 июня 2020 года штрафовать автомобилистов будут даже за превышение скорости всего на 1 км/ч.
Кроме того, Финляндия проводит самое масштабное за последние 30 лет обновление системы дорожных знаков. В частности, на скоростных трассах появится знак минимальной скорости. Схематичное оповещение для автомобилистов будет и на участках, где запрещено использование шипованной резины.
Будут установлены знаки, запрещающие движение мопедов, велосипедистов и даже пешеходов. Также вводятся обозначения для велосипедной дороги и пересечения главной дороги велосипедистами. Об автозаправочной станции будут сигнализировать отдельно по видам топлива
Обновление знаков идёт по принципу упрощения, чтобы они были более чёткими и понятными.
Например, фигурку мужчины на пешеходном переходе сменил бесполый человечек: «Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина. Важно то, что изображение четко передает действие», — ранее заметил Юкка Хопеавуори из Транспортного ведомства.