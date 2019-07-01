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11:57 (мск), источник: Авто Mail.ru

Новые реалии — штраф за превышение скорости на 1 км/ч

Власти Финляндии приняли решение радикально ужесточить наказание для нарушителей ПДД.

Источник: @iamarnold

С 1 июня 2020 года штрафовать автомобилистов будут даже за превышение скорости всего на 1 км/ч.

Так, водителям, которые превысят скорость на 1−10 км/ч, придётся заплатить 100 евро штрафа. В свою очередь, за превышение на 10−15 км/ч накажут на 170 евро, а на 15−20 км/ч — на 200 евро.

Кроме того, Финляндия проводит самое масштабное за последние 30 лет обновление системы дорожных знаков. В частности, на скоростных трассах появится знак минимальной скорости. Схематичное оповещение для автомобилистов будет и на участках, где запрещено использование шипованной резины.

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Будут установлены знаки, запрещающие движение мопедов, велосипедистов и даже пешеходов. Также вводятся обозначения для велосипедной дороги и пересечения главной дороги велосипедистами. Об автозаправочной станции будут сигнализировать отдельно по видам топлива и т. д.

Обновление знаков идёт по принципу упрощения, чтобы они были более чёткими и понятными.

Например, фигурку мужчины на пешеходном переходе сменил бесполый человечек: «Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина. Важно то, что изображение четко передает действие», — ранее заметил Юкка Хопеавуори из Транспортного ведомства.

Читайте также: Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

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