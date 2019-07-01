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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.

Аллу Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования «Москва-Рига» на дорогом автомобиле класса «люкс». Приезд примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего разместили публикации в социальных сетях.

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Кому-то поступок Аллы Пугачевой показался чересчур пафосным: «прям на перрон подогнали..законы не писаны», — писали пользователи в Инстаграме. Многие не обратили внимания на то, что певица прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали «счастливого пути».

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей «счастливого пути».

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