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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Неопознанное морское существо озадачило пользователей Сети

Рыбак из австралийского города Сиднея выложил в группе Trapman Bermagui в Facebook фотографию необычного морского существа и попросил пользователей Сети подсказать его название.

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«Понятия не имею, что это за зверь. У вас есть предположения?» — спросил рыбак по имени Джейсон (Jason), сопроводив пост снимком. На фотографии запечатлена рыба с полупрозрачной кожей и крупной пастью.

Комментаторы тут же принялись шутить на эту тему. «На 100 процентов, нет никаких сомнений, именно так я чувствовал себя в прошлое воскресенье утром после масштабной вечеринки», — заявил юзер Стив Бейкер (Steve Baker). Его сообщение собрало более 50 лайков.

Пользователи сети сравнивали существо со своими знакомыми. «Выглядит как моя сестра», — писали одни. «Это же мать моей бывшей девушки!» — поддерживали другие.

Юзеры также предположили, что рыба мутировала из-за количества выброшенного в океан пластика.

Однако нескольким комментаторам все же удалось правильно определить вид рыбы — Haplophryne mollis. Ее поймал моряк из Мурманска Роман Федорцов. Российский рыбак поделился изображением своего улова в 2016 году в Twitter-аккаунте.

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