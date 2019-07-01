15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супермаркет в Австралии призвал покупателей приходить с животными (фото)
На предложение откликнулись многие.
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На предложение откликнулись многие.
В австралийском городе Перт хозяйственный супермаркет внедрил дружественную политику по отношению к покупателям с животными.
Хозяев приглашают приходить за покупками вместе с домашними любимцами. Главное — чтобы те были на поводке, а большие собаки — еще и в наморднике.
Призыв пришелся австралийцам по вкусу. В магазин стали приходить с кошками, собаками, петухами и даже опоссумами. Месяц назад в супермаркете заметили альпаку.
Не так давно в супермаркете произошел инцидент — собака породы
Анна Лысенко