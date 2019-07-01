Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, сколько стоил бы бензин без налогов
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
В сети уверены, что сын Собчак растет копией своего деда
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Почему люди больше не хотят покупать квартиры в ипотеку
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Российские прилавки заполонила ядовитая черешня
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом
Счастливый жених умер почти сразу после свадьбы
Безрукова пришла на вечеринку в стильном летнем сарафане
Оксана Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок
Как живет человек, который ненавидит свое тело: история
Женские болезни: лечить или не трогать
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
11Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супермаркет в Австралии призвал покупателей приходить с животными (фото)

На предложение откликнулись многие.

В австралийском городе Перт хозяйственный супермаркет внедрил дружественную политику по отношению к покупателям с животными.

Хозяев приглашают приходить за покупками вместе с домашними любимцами. Главное — чтобы те были на поводке, а большие собаки — еще и в наморднике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Призыв пришелся австралийцам по вкусу. В магазин стали приходить с кошками, собаками, петухами и даже опоссумами. Месяц назад в супермаркете заметили альпаку.

Не так давно в супермаркете произошел инцидент — собака породы джек-рассел несильно укусила за ногу 5-летнюю девочку. Хозяин магазина оплатил все медицинские счета пострадавшей, но разрешение приходить в магазин с собаками не отменил.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Минфин заявил о переходе долгов населения за критический уровень
На севере Кипра упала ракета с надписями на русском языке
Стали известны подробности исчезновения купавшейся футболистки
Чиновники во Франции десятки лет получали зарплату просто так
Проклятие кредита. Как будут выдавать микрозаймы с 1 июля
Следы карателей привели в ЦРУ и к президенту Латвии
Термокружка Путина с саммита G20 стала хитом в Китае
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд отмечает 103-летие Двукратная лауреатка «Оскара» и последняя оставшаяся в живых кинодива 30-х годов принимает поздравления
Авто
Новые реалии — штраф за превышение скорости на 1 км/ч Власти Финляндии приняли решение радикально ужесточить наказание для нарушителей ПДД
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Популярные темы на «Детях»
Переезд в дом мужа 318
Невестка-блоггер - горе в семье. 300
Чернобыль. Сериал HBO 2019 года. 162
Новосибирск: обитатели океана, академгородка и подземного мира 126
Леди
В сети обсуждают «кукольную» красоту 19-летней дочери Тины Канделаки Мелания не похожа на звездную маму.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь