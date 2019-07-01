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16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден самый оживленный перекресток в мире (фото)

Увидеть его приезжают фотографы и тревел-блогеры из разных стран.

Центральный перекресток в токийском районе Сибуя японские и западные СМИ признали самым оживленным в мире.

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Здесь пересекаются десять полос движения. На них — пять больших пешеходных переходов. Ежедневно их пересекают тысячи пешеходов, пишет CNN.

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Чтобы наблюдать этот завораживающий поток, в Токио приезжают фотографы и тревел-блогеры со всего мира. Они занимают стратегические места на верхних этажах соседних домов, где оборудованы наблюдательные площадки.

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Перекресток попадает не только на фото, но и в кино. Например, здесь снимали сцены из «Токийского дрифта», «Трудностей перевода» и многих японских фильмов.

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К летним Олимпийским играм 2020 года на перекрестке установили пять больших мониторов, и облик этого места стал еще больше футуристическим.

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Анна Лысенко

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