16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден самый оживленный перекресток в мире (фото)
Увидеть его приезжают фотографы и
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Увидеть его приезжают фотографы и
Центральный перекресток в токийском районе Сибуя японские и западные СМИ признали самым оживленным в мире.
Здесь пересекаются десять полос движения. На них — пять больших пешеходных переходов. Ежедневно их пересекают тысячи пешеходов, пишет CNN.
Чтобы наблюдать этот завораживающий поток, в Токио приезжают фотографы и
Перекресток попадает не только на фото, но и в кино. Например, здесь снимали сцены из «Токийского дрифта», «Трудностей перевода» и многих японских фильмов.
К летним Олимпийским играм 2020 года на перекрестке установили пять больших мониторов, и облик этого места стал еще больше футуристическим.
Анна Лысенко