18:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Президент России в 1991—1999 годах Борис Ельцин не хотел попасть в подчинение к бывшему президенту США Биллу Клинтону и потому одобрил
Ивашов рассказал, что сначала генерал Фогельсон предлагал россиянам участвовать в косовской операции в американском секторе.
Таким образом, Борис Николаевич, если мы согласимся на это, вы попадаете в подчинение к Клинтону. И вот надо было видеть, как Ельцин приподнялся: «Я? К Клинтону?!» И всё, дал нам «добро» на эту операцию.
Леонид Ивашов в 1996—2001 годах занимал пост начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Российский
С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ), подверглись бомбардировкам Североатлантического альянса. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.