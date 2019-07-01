17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители популярных в Сети улиц Британии переезжают из-за туристов
Когда твой дом превратился в местную достопримечательность.
Улицы и целые районы в разных странах мира становятся популярными достопримечательностями среди туристов. Некоторые из них прославили фильмы, сериалы и книги, другие — интересные события, а третьи просто отличаются необычайной красотой. Но, пока одни на этих улицах фотографируются, другим приходится там жить.
По сообщениям британских СМИ,
К примеру, от такого повышенного внимания страдают знаменитый район Ноттинг Хилл в Лондоне, живописный район Котсуолд в графстве Глостершир и завораживающий
Жители этих мест отмечают, что уже с 9 утра их районы напоминают Диснейленд с толпами людей, которые кричат, фотографируются и ведут себя крайне бесцеремонно.
Кстати, не только у британцев сдают нервы
Екатерина Гура