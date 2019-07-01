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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители популярных в Сети улиц Британии переезжают из-за туристов

Когда твой дом превратился в местную достопримечательность.

Улицы и целые районы в разных странах мира становятся популярными достопримечательностями среди туристов. Некоторые из них прославили фильмы, сериалы и книги, другие — интересные события, а третьи просто отличаются необычайной красотой. Но, пока одни на этих улицах фотографируются, другим приходится там жить.

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По сообщениям британских СМИ, из-за большой «инстаграмной» популярности некоторых мест, местные жители вынуждены продавать свои дома и переезжать в более спокойные районы. Британцы жалуются на туристов и блогеров, которые не просто фотографируются на их улицах, но также заглядывают к ним в окна, стучат в двери, спят на ступеньках, устраивают шумные вечеринки и мусорят.

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К примеру, от такого повышенного внимания страдают знаменитый район Ноттинг Хилл в Лондоне, живописный район Котсуолд в графстве Глостершир и завораживающий Серкус-Лэйн в Эдинбурге.

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Жители этих мест отмечают, что уже с 9 утра их районы напоминают Диснейленд с толпами людей, которые кричат, фотографируются и ведут себя крайне бесцеремонно.

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Британцы пытались обращаться за помощью к местным властям, но те лишь развели руками: в Великобритании не запрещено гулять и фотографироваться в общественных местах.
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Кстати, не только у британцев сдают нервы из-за любителей селфи. Так, жители улицы Кремье в Париже обратились к властям города с требованием оградить ее от толп туристов.

Екатерина Гура

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