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20:52 (мск), источник: РИА Новости

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

РИМ, 1 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.

Источник: РИА Новости

Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля. Возможность введения этого необычного сбора была предусмотрена еще в декабре 2019 года при принятии парламентом Италии правительственного законопроекта о госбюджете. Предполагалось, что собранные деньги будут использоваться для достойного содержания города, в частности, для уборки мусора, который оставляют на улицах и площадях туристы.

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Речь шла о введении платы в размере трех евро, которая должна была стать обязательной для всех приезжающих, за исключением жителей области Венето. Однако технические механизмы взимания этого «налога» до конца так и не были проработаны. В частности, возникли вопросы, связанные с включением нового сбора в цену авиа- и железнодорожных билетов, стоимость круизов, а также проезда в общественном транспорте, включая такси.

В итоге мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил СМИ, что «не стоит торопиться», и пообещал ввести «въездной налог» — сначала в качестве пробной меры и лишь затем в полном объеме с 1 сентября. Теперь решение опять отсрочено, поскольку джунта приостановила действие соответствующей статьи городского бюджета на 2019−2021 годы.

Введение въездной платы в Венецию, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало очередной попыткой местных властей ограничить огромный турпоток, ежегодно захлестывающий город.

В апреле прошлого года впервые были введены «экстренные меры» по регулированию числа гостей путем установки специальных турникетов на основных пунктах пропуска в городской центр.

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