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02:36 (мск), источник: РИА Новости

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.

Источник: РИА Новости
Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?

По его мнению, примадонна «заслужила своей жизнью» право на особое отношение.

При этом артист считает, что критика в адрес Пугачевой исходит лишь от «злопыхателей».

«Комментарии — это не от тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом, перед ней как человеком. Это злопыхатели. Не так уж много их», — подчеркнул Винокур.

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Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на дорогом автомобиле.

Как сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб. При этом автомобиль Пугачевой ехал по технической платформе и не мог помешать посетителям.

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