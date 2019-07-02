Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?
По его мнению, примадонна «заслужила своей жизнью» право на особое отношение.
При этом артист считает, что критика в адрес Пугачевой исходит лишь от «злопыхателей».
«Комментарии — это не от тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом, перед ней как человеком. Это злопыхатели. Не так уж много их», — подчеркнул Винокур.
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на дорогом автомобиле.
Как сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб. При этом автомобиль Пугачевой ехал по технической платформе и не мог помешать посетителям.