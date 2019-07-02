Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск

Эксперты спросили у опытных туристов, какие вещи оказались лишними в их чемодане, и что они не возьмут с собой в следующую поездку.
Треть респондентов сказали, что не стоит брать много одежды и обуви. В частности, чуть более 20% пользователей предложили ограничиться лишь необходимой одеждой, а 14% — рекомендуют оставить дома лишнюю обувь. Путешественники советуют брать легкие вещи, не занимающие много места в багаже, из которых можно составить несколько комплектов одежды.
Девять процентов не возьмут с собой в следующий тур плойку. Столько же людей откажутся от полотенец, так как они есть в отеле или апартаментах.
Также девяти процентам не пригодились зонты. Вместо них туристы советуют взять ветровки, которые можно сложить в маленький чехол.
Еще девять процентов рекомендуют лететь без книг, особенно если в отпуске запланирована большая развлекательная программа.
Кроме того, девять процентов людей пожаловались, что им в поездке так и не пригодилась аптечка, хотя она заняла в чемодане много места. Опытные путешественники вместо многочисленных лекарств рекомендуют перед вылетом приобрести медицинскую страховку.
Пять процентов туристов пошутили, что лишними в поездке были их компаньоны. Столько же туристов не будут брать ножницы, ноутбук («тяжело и вряд ли понадобится»), духи и «тонны косметики», которая вряд ли нужна на пляжных курортах.