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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Зонты, плойки, полотенца, а также лишняя одежда и обувь оказались в списке вещей, которые не нужно брать с собой в путешествие, сообщает Aviasales.

Источник: РИА Новости

Эксперты спросили у опытных туристов, какие вещи оказались лишними в их чемодане, и что они не возьмут с собой в следующую поездку.

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Треть респондентов сказали, что не стоит брать много одежды и обуви. В частности, чуть более 20% пользователей предложили ограничиться лишь необходимой одеждой, а 14% — рекомендуют оставить дома лишнюю обувь. Путешественники советуют брать легкие вещи, не занимающие много места в багаже, из которых можно составить несколько комплектов одежды.

Девять процентов не возьмут с собой в следующий тур плойку. Столько же людей откажутся от полотенец, так как они есть в отеле или апартаментах.

Также девяти процентам не пригодились зонты. Вместо них туристы советуют взять ветровки, которые можно сложить в маленький чехол.

Еще девять процентов рекомендуют лететь без книг, особенно если в отпуске запланирована большая развлекательная программа.

Кроме того, девять процентов людей пожаловались, что им в поездке так и не пригодилась аптечка, хотя она заняла в чемодане много места. Опытные путешественники вместо многочисленных лекарств рекомендуют перед вылетом приобрести медицинскую страховку.

Пять процентов туристов пошутили, что лишними в поездке были их компаньоны. Столько же туристов не будут брать ножницы, ноутбук («тяжело и вряд ли понадобится»), духи и «тонны косметики», которая вряд ли нужна на пляжных курортах.

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