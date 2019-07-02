11:29 (мск), источник: РИА Новости
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне
На кадрах видно, как ракета взмывает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.
Отмечается, что новая противоракета подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств