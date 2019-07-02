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11:29 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На кадрах видно, как ракета взмывает в небо, оставляя за собой столб огня и дыма.

Отмечается, что новая противоракета подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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