Двое жителей Колымы вывесили баннер "Магадан – город отстой". Против них возбудили дела / / Прокуратура Магадана возбудила уголовное дело по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере .. https://t.co/JtN8ZTdS2L— OWTA (@owta_news) 26 июня 2019 г.
12:11 (мск), источник: РИА Новости
Автор надписи «город отстой» извинился перед мэром Магадана
МАГАДАН, 2 июл — РИА Новости. Один из хулиганов, изменивших надпись «город золотой» на «город отстой» на баннере при въезде в Магадан, извинился перед мэром столицы Колымы, сообщают во вторник городские власти.