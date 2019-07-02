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12:11 (мск), источник: РИА Новости

Автор надписи «город отстой» извинился перед мэром Магадана

МАГАДАН, 2 июл — РИА Новости. Один из хулиганов, изменивших надпись «город золотой» на «город отстой» на баннере при въезде в Магадан, извинился перед мэром столицы Колымы, сообщают во вторник городские власти.

В апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, который стоял на въезде в Магадан. Надпись «город отстой» вызвала большой общественный резонанс жителей в социальных сетях. Многие блогеры поддержали ее авторов, заявив, что в городе действительно много проблем. В отношении авторов надписи возбудили уголовное дело по статье «вандализм».

«Был приятно удивлен, когда во время проведения праздничного мероприятия в сквере Морском ко мне подошел молодой человек с извинениями за то, что он испортил надпись “Магадан — город золотой”. Хочу еще раз подчеркнуть, что в городе установлены камеры видеонаблюдения в разных точках города, на зданиях учреждений и организаций, и не только в рамках системы “Безопасный город”. Поэтому хулиганам, портящим городское имущество, не уйти от ответственности», — цитирует мэра Юрия Гришана мэрия Магадана.

Отмечается, что в поселке Сокол, где также была надпись «Магадан — город золотой», теперь будет написано «Международный аэропорт города Магадана “Сокол” имени В. С. Высоцкого».

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