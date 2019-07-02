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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве-реке нашли бутылку с посланием из Испании

Семья из Великобритании во время отпуска в Испании бросила в море послание в бутылке. Как сообщает The Weston & Somerset Mercury, письмо якобы проделало длинный путь по воде и оказалось в Москве-реке.

В мае четырехлетняя Тэйлор Пауэлл (Taylor Powell) отдыхала с отцом Ритчи (Ritchie Powell) в курортном городке Санта-Сусанна недалеко от Барселоны. После одного из ужинов они решили кинуть в воду письмо в бутылке. Мужчина слегка украсил емкость, в то время как девочка написала записку.

«Привет, меня зовут Тэйлор Пауэлл, мне четыре года. Я отдыхаю с папой в Испании, — рассказала британка в послании. — Если вы нашли это письмо, пришлите в ответ фотографию своей страны и имя». В конце записки британка указала номер телефона отца. «Я помог Тэйлор забросить бутылку подальше в море, чтобы ее не вымыло на берег», — пояснил Ритчи.

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7 июня Ритчи получил по WhatsApp сообщение от незнакомого пользователя из Москвы, который утверждал, что нашел бутылку с письмом. «Сперва я не поверил. Я попросил какое-нибудь подтверждение. Оказалось, послание действительно находилось в Москве, — вспоминает 31-летний отец. — Я сказал Тэйлор, и она так обрадовалась. Ее лицо тут же засияло от счастья и гордости».

На послание ответили жители Москвы Саша и Алекс: «Привет Тэйлор! Мы нашли бутылку с письмом в Москве-реке (это в России). Надеемся, ты отлично отдохнула в Испании! С любовью из Москвы!». Пара сделала фотографию найденного письма на фоне улицы Кузнецкий мост.

«Во время нашего отпуска в Испании Тэйлор бросила в море послание в бутылке, которое добралось до России. Люди нашли его и ответили», — поделился необычной историей Ритчи на странице Facebook.

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