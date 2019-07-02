11:39 (мск), источник: РИА Новости
Названы самые безопасные для туристов города и страны
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские туристы назвали самыми безопасными для поездок
Эксперты сервиса провели
Максимальное число респондентов — около 51% — отдали свой голос за
Самыми опасными для путешествий пользователи считают республики Кавказа, а также регионы российского юга и крупные мегаполисы. Возглавляет список Дагестан (более 36% опрошенных), далее идут Чечня (почти 34%), Москва и Московская область (19%), Краснодарский край (22%) и Свердловская область (более 12%). Показательно, что Москва, Подмосковье и Краснодарский край вошли в оба списка.
Среди самых опасных для путешествий государств россияне отметили те, на территории которых происходят вооруженные конфликты или высок уровень преступности. Это, например, Сирия (ее назвали 25% опрошенных). Также в этом списке Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия, Судан. Также среди опасных стран были названы два направления с относительно высоким турпотоком из России — Египет и Индия.