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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые безопасные для туристов города и страны

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские туристы назвали самыми безопасными для поездок Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Финляндию и Норвегию. Республики Кавказа, Сирию, Афганистан, Сомали, Бразилию, Индию и Египет путешественники считают небезопасными территориями, сообщает Biletix.

Источник: РИА Новости

Эксперты сервиса провели онлайн-опрос 1800 пользователей и выяснили, какие регионы России и зарубежные страны они считают наиболее безопасными.

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Максимальное число респондентов — около 51% — отдали свой голос за Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В тройку лидеров вошли Москва и Подмосковье (28,5%), а также Татарстан (23,3%). За Краснодарский край проголосовали 22% пользователей, за Алтай — более 10%.

Самыми опасными для путешествий пользователи считают республики Кавказа, а также регионы российского юга и крупные мегаполисы. Возглавляет список Дагестан (более 36% опрошенных), далее идут Чечня (почти 34%), Москва и Московская область (19%), Краснодарский край (22%) и Свердловская область (более 12%). Показательно, что Москва, Подмосковье и Краснодарский край вошли в оба списка.

По мнению туристов, из зарубежных направлений наиболее безопасна для путешествий Финляндия — за нее проголосовали 17% опрошенных. В пятерку также вошли Норвегия, Испания, Германия и Италия.

Среди самых опасных для путешествий государств россияне отметили те, на территории которых происходят вооруженные конфликты или высок уровень преступности. Это, например, Сирия (ее назвали 25% опрошенных). Также в этом списке Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия, Судан. Также среди опасных стран были названы два направления с относительно высоким турпотоком из России — Египет и Индия.

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