11:56 (мск), источник: РИА Новости
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале, сообщили СМИ
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле», не приехав в студию, сообщает «Собеседник».
Отмечается, что в рамках
«В
Руководство программы пыталось дозвониться до Алибасова, и только через несколько часов выяснило, что продюсер не приедет
Бари Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
Позже в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара. Алибасов отрицает эти обвинения.