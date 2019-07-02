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11:56 (мск), источник: РИА Новости

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле», не приехав в студию, сообщает «Собеседник».

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в рамках ток-шоу продюсер должен был пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопросы о своем отравлении. По данным издания, перед съемками в студии собрались эксперты и близкие Алибасова, в том числе сын продюсера.

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«В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках», — цитирует «Собеседник» одного из зрителей.

Руководство программы пыталось дозвониться до Алибасова, и только через несколько часов выяснило, что продюсер не приедет из-за плохого самочувствия.

Бари Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сын Алибасова 17 июня сообщил РИА Новости, что его отца выписали из больницы.

Позже в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара. Алибасов отрицает эти обвинения.

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