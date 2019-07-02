Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Как живет человек, который ненавидит свое тело: история
Софья Эрнст стала женой сибирского промышленника: фото со съемок
Власти назвали маркетинговым ходом рост цен на жилье с 1 июля
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Известная марка уходит в прошлое
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Мать детей Пугачевой: ответ Орбакайте на слухи
Охранник "Пятёрочки" задушил покупателя - СМИ
Принцесса Диана отомстила мужу перед смертью
Русалка: дочь Ренаты Литвиновой стала звездой атмосферной съемки
Ольга Орлова продемонстрировала стильный образ с нюдовым платьем
Появились подробности исчезновения футболистки в озере
Как Хабиб стал одним из самых дорогих бойцов мира
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
10В Японии начался саммит G20
13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне стали меньше верить в чудеса

Россияне стали меньше доверять магам, колдунам и астрологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 2 июля.

Источник: РИА "Новости"

По данным социологов, по сравнению с 1990 годом в России стало вдвое меньше тех, кто верит предсказателям судьбы. Так, в 2019 году 42 процента опрошенных сомневаются в способности отдельных людей предсказывать будущее. В 1990-м такую позицию занимали 21 процент россиян.

Новость
Как мошенники кошмарят москвичей на улицах и вокзалах

Продолжают верить предсказателям 31 процент опрошенных, в то время как в 1990 году таких людей было 43 процента.

Кроме того, социологи отмечают, что среди россиян сильно пошатнулось доверие к лечению гипнозом. В 2019 году только 22 процента верят в гипноз, тогда как в 1990-м таких людей было 63 процента. Скептически к такому способу лечения сейчас относятся 51 процент опрошенных, в 1990-м — 12 процентов.

Вера россиян в эффективность спиритических сеансов, астрологические прогнозы и существование НЛО также снижается (13, 15 и 20 процентов соответственно).

Опрос был проведен 28 июня 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

 Украинцы оказались самой сексуальной нацией в мире
Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний
«Далекая от совершенства»: ГИБДД подверглась жесткой критике
Качнуть права хотите? Как чиновники общаются с россиянами
Наводнение в Иркутской области показали из космоса (фото)
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Tesla Model S, электроролики и байк за 600 тысяч. Как выглядит техника 2019 года Более 70 видов техники на трех площадках.
Кино
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны» Модель Саша Лусс, исполнившая главную роль в новом боевике Люка Бессона, представила картину российским звездам
Авто
Для президента Беларуси купили новый (очень дорогой) лимузин Новый бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard был замечен и сфотографирован возле минского стадиона «Динамо»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Как вернуть секс в семью? 369
Детские обиды 303
Сериалы, сериальчики 188
Помощница 134
Леди
Боярский, Маликов и другие звездные мужчины, которые женились один раз Эти звезды не размениваются на случайные интрижки и флирт на стороне
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь