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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожар на месте падения ракеты на Северном Кипре сняли с дрона (видео)

Предположительно, ракета была российского производства.

В понедельник, 1 июля, в районе Ташкента (19 км от Никосии) на территории Турецкой республики Северного Кипра упала ракета. Как сообщил министр иностранных дел республики Кудрет Озерсай, ракета, предположительно, российского производства была запущена в ответ на обстрел со стороны Израиля. Министр заявил, что, по предварительным данным, это ракета С-200.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что ракета, скорее всего, не попала в цель и упала на территории Северного Кипра — около 193 км к западу от Сирии. Ранее СМИ сообщали, что в пригороде Дамаска в ходе обстрела со стороны Израиля 4 человека погибли и 21 пострадал.

Екатерина Гура

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