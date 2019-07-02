13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях показали, как сделать ногти из лапши быстрого приготовления
«Гениальное» решение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Гениальное» решение.
В конце июня в соцсетях распространился видеоролик, на котором неизвестная девушка делает искусственные ногти из совсем необычного материала — лапши быстрого приготовления.
Как следует из инструкции, сначала лапшу нужно размельчить в порошок, а затем с помощью специального клея нанести на ноготь в несколько слоев. Когда масса станет твердой — можно начинать делать коррекцию. И судя по тому, что получилось в итоге, лапша обязательно должна быть в косметичке каждой женщины.
Однако далеко не все пользователи соцсетей пришли в восторг от этой идеи. Многие отметили, что такой «съедобный» маникюр ненадежен и при первом же душе он размягчится и отвалится. Кроме того, многим показалось негигиеничным приклеивать еду на ногти.
???just wait till u get in the shower pic.twitter.com/U0LN8diuUB— CRISS (@bummycriss) June 26, 2019
People who bite their nails over here like pic.twitter.com/2FZy9zE9kL— Jazz ? (@gohomejasmin) June 26, 2019
That’s acrylic?— max (@BasedGod_Max_) June 26, 2019
Nah these is noodles.
Why didn’t any one show me this before I cut the rest of my nails down???— AShaye היחיד? (@BlaqueBonnE) June 27, 2019
Екатерина Гура