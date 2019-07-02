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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показали, как сделать ногти из лапши быстрого приготовления

«Гениальное» решение.

В конце июня в соцсетях распространился видеоролик, на котором неизвестная девушка делает искусственные ногти из совсем необычного материала — лапши быстрого приготовления.

Как следует из инструкции, сначала лапшу нужно размельчить в порошок, а затем с помощью специального клея нанести на ноготь в несколько слоев. Когда масса станет твердой — можно начинать делать коррекцию. И судя по тому, что получилось в итоге, лапша обязательно должна быть в косметичке каждой женщины.

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Однако далеко не все пользователи соцсетей пришли в восторг от этой идеи. Многие отметили, что такой «съедобный» маникюр ненадежен и при первом же душе он размягчится и отвалится. Кроме того, многим показалось негигиеничным приклеивать еду на ногти.

Просто жду, когда ты пойдешь в душ.
Так реагируют люди, которые любят грызть ногти.
- Это акрил? - Нет, это лапша.
Почему никто раньше не показал мне этот лайфхак? Я была вынуждена обрезать половину своих ногтей.

Екатерина Гура

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