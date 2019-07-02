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14:28 (мск), источник: РИА Новости

Власти Сочи объяснили ограждения вокруг «сухого» фонтана

СОЧИ, 2 июл — РИА Новости. «Сухой» фонтан на центральной площади Сочи закрыт ограждениями, чтобы защитить туристов и жителей от травм, сообщил РИА Новости представитель администрации курорта.

Ранее в социальных сетях появились фотографии «сухого» фонтана на центральной площади Сочи, проход к которому закрыт ограждениями. Пользователи недоумевали, почему фонтан, конструкция которого предполагает свободный доступ к воде, закрыт. Как пояснили РИА Новости в мэрии, фонтан — это сложное гидротехническое сооружение с технической водой, не предназначенное для того, чтобы в нем купались и из него пили.

«До того, как установить заграждения, там выставлялись информационные таблички с просьбой не залезать в него, не купаться, однако должного действия это не возымело. Между тем мы должны предпринимать меры для того, чтобы оградить от травм, падений на скользкой поверхности, что и делается», — пояснил представитель администрации.

Так называемый «сухой» фонтан отличается от обычного тем, что его чаша находится под землей, а наверху можно увидеть только водяные брызги. Летом городские фонтаны притягивают как жителей, так и туристов, и «сухие фонтаны» пользуются особой популярностью, считаясь достопримечательностью. В них можно помочить ноги, поиграть с водой или сделать эффектное фото.

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