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14:47 (мск), источник: Интерфакс

Филарет назвал томос ненастоящим и вредным для Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Филарет Денисенко, «почетный патриарх» новой церкви Украины (ПЦУ), разочарован в истории с томосом, который был дан Константинопольским патриархом и не привел к преодолению украинского раскола.

Источник: РИА "Новости"

«Томос нам пользы не принес никакой, а, наоборот, вред», — сказал Филарет в интервью телеканалу ZIK.

Он сообщил, что на встрече с тогдашним президентом Петром Порошенко, где был и глава ПЦУ Епифаний, была достигнута договоренность, что Филарет будет руководить УПЦ КП, а Епифаний будет представлять ПЦУ во внешнем мире.

«Но на деле вышло не так, и поэтому томос мы получили, но этот томос принес Украине больше вреда, чем пользы», — считает Филарет.

Он посетовал, что томос «разделил великую церковь Киевского патриархата на две части», и в итоге на Украине «как было три церкви, так и осталось: Украинская православная церковь Киевского патриархата, так называемая ПЦУ и Украинская православная церковь Московского патриархата».

По мнению Филарета, виноваты в этой ситуации все, особенно Порошенко, который «подписывал тайные договора с Константинополем».

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На взгляд Филарета, зависимость ПЦУ от Константинополя проявляется в том числе и в том, что Константинополь поставил Епифанию викарного епископа-грека, «чтобы он информировал патриарха Варфоломея про жизнь украинской церкви и передавал предстоятелю указания Вселенского патриарха».

«Скажите, какая автокефальная Церковь имеет такие отношения? Российская — нет, Румынская — нет, а мы, получив томос про автокефалию, поставлены в зависимость. Этот томос ненастоящий, и потому мы такой томос отбрасываем», — резюмировал он.

Как сообщалось, неделю назад синод новой церкви Украины лишил ее «почетного патриарха» Филарета права руководства Киевской епархией. За несколько дней до этого Филарет заявил о несогласии с действиями Константинополя на Украине и о восстановлении «Киевского патриархата», самораспустившегося перед учреждением ПЦУ.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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