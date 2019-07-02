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13:56 (мск), источник: РИА Новости

Дело журналиста Голунова передали из МВД в Следственный комитет

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова передано в Следственный комитет, конкретных подозреваемых в нем пока нет, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Источник: РИА Новости

«Дело никто не закрывал. Решением Генеральной прокуратуры оно передано в Следственный комитет. Там будет продолжаться его расследование при наличии оснований», — сказал он.

«В настоящее время дело расследуется в отношении неустановленных лиц», — добавил Куренной, уточнив, что дело направлено в Центральный аппарат СК.

Также он рассказал, что изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а также в отношении Голунова и неустановленных лиц. По его словам, эти дела были объединены в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено, но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц.
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Ранее столичное ГУМВД сообщило о выявленных должностными лицами УВД по Западному административному округу Москвы нарушениях в ситуации с Голуновым, а также о принятом решении передать дело в прокуратуру Москвы для дальнейшего производства предварительного следствия в СК.

Журналиста Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

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