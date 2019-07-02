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17:46 (мск), источник: Forbes

«Лишняя Иванка». Запись разговора с участием дочери Трампа стала предметом для шуток в интернете

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вместе с отцом посетила саммит G20. Она поучаствовала в нескольких мероприятиях и выступила перед мировыми лидерами с речью. Но, вероятно, запомнится ее участие не этим, а шквалом мемов и шуток, которые спровоцировало видео Елисейского дворца.

Источник: Reuters
Фоторепортаж
Встреча президентов РФ и США на саммите G20

Саммит G20 прошел в японской Осаке с 28 по 29 июня. В один из дней официальный аккаунт президента Франции Эммануэля Макрона выложил Stories в Instagram: на видео попал фрагмент беседы французского лидера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, премьером Канады Джастином Трюдо и главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. На видео Иванка Трамп старается тоже вставлять ремарки, которые мировые лидеры встречают «с вымученной вежливостью», описывала это Financial Times. «Ни один из лидеров не выглядит восхищенным» присутствием Иванки, отмечает Vox. Особенно показательна реакция Лагард, которая «раздраженно метнула косой взгляд» на дочь президента США, заметила The Washington Post.

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После саммита журналистка Эрин Райан в Twitter предложила подписчикам прифотошопить «Иванку-нежеланного-нарушителя Трамп» к самым известным историческим фотографиям. Пользователи не остались в стороне и запустили в Twitter специальный хэштег #UnwantedIvanka («Лишняя Иванка»).

Участники флешмоба, например, поместили Иванку на знаменитую фотографию строителей небоскреба.

День независимости США.

«День Д» — высадка союзников в Нормандии в 1994 году.

Ялтинская конференция.

«Пригласили» Иванку на встречу президента США Ричарда Никсона и певца Элвиса Пресли.

Нашлись и отсылки к культуре. Например, к «Звездным войнам», «Игре престолов», «Друзьям» и т. д.

«Игра престолов».

Музыку пользователи Twitter тоже не обошли вниманием. Обложка альбома Queen II культовой британской рок-группы Queen.

Одна из самых известных в мире обложек альбомов — Abbey Road группы The Beatles.

Словно Иванка всегда была на «звездной фотографии» с Оскара.

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