17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница превращает детские рисунки своего сына в шедевры
Работают эти двое в паре.
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Работают эти двое в паре.
У 31-летней художницы Рут Остерман есть двое детей — 7-летняя Ева и 3-летний Теодор. Когда мама занимается творчеством, они часто присоединяются к ней и рисуют собственные «произведения». Но однажды, глядя на детские каракули, Рут осознала, что может сделать из их рисунков
Тогда она начала дополнять детские картины, добавляя на них персонажей и некоторые детали.
По словам художницы, ее цель не в том, чтобы «улучшить» рисунки своих детей. Просто она считает, что совместное творчество укрепляет их отношения с дочерью и сыном.
Екатерина Гура