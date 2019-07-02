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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница превращает детские рисунки своего сына в шедевры

Работают эти двое в паре.

У 31-летней художницы Рут Остерман есть двое детей — 7-летняя Ева и 3-летний Теодор. Когда мама занимается творчеством, они часто присоединяются к ней и рисуют собственные «произведения». Но однажды, глядя на детские каракули, Рут осознала, что может сделать из их рисунков что-то интересное.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда она начала дополнять детские картины, добавляя на них персонажей и некоторые детали.

По словам художницы, ее цель не в том, чтобы «улучшить» рисунки своих детей. Просто она считает, что совместное творчество укрепляет их отношения с дочерью и сыном.

Екатерина Гура

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